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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
380
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2 хв

Цькували товариша та виклали відео в Інтернет: поліція повідомила, хто відповість за булінг (фото)

Серед дев’ятьох підлітків є і троє дівчат. Тепер їхнім батькам загрожує штраф.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Цькували товариша та виклали відео в Інтернет: поліція повідомила, хто відповість за булінг (фото)

Підлітки цькували товариша та виклали відео в Мережу / © Поліція Львівської області

На Львівщині поліцейські встановили підлітків, які цькували товариша та виклали відео в Мережу. Одного із кривдників та батьків вісьмох інших дітей вже притягнули до адміністративної відповідальності за булінг.

Стрийське районне управління поліції повідомило про це 30 липня.

Публікацію скандального відео поліцейські виявили 29 липня під час моніторингу соціальних мереж.

На батьків кривдників було складено адміністративні протоколи / © Поліція Львівської області

На батьків кривдників було складено адміністративні протоколи / © Поліція Львівської області

«Перевіряючи інформацію, ювенальні інспектори відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції та поліцейський офіцер громади з’ясували, що подія мала місце в одному з сіл району», — йдеться у повідомленні поліцейських.

Правоохоронці встановили особу потерпілого — 16-річного місцевого хлопця з інвалідністю, а також його кривдників — дев’ятьох жителів села віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.

Прліцейські опитали усіх кривдників у присутності їхніх батьків та законних представників.

Також правоохоронці зазначили, що тілесних ушкоджень у потерпілого хлопця не виявили.

На 16-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст.173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що загрожує покаранням за булінг та цькування. Санкція такої статті передбачає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

На батьків інших кривдників було складено адміністративні протоколи.

«Передбачене санкцією статті покарання — накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, є топ-5 способів протистояти булінгу. Лайфкоуч розповів, як впоратися з булінгом і не зламатися під тиском інших. Адже булінг — це серйозна проблема, яка може мати негативний вплив на життя людини.

Раніше також йшлося про те, що вчителька звільнилася з державної школи через абсурдні вимоги.

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