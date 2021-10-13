"ТСН: 10 вражаючих подій дня": в ефірі 1+1 буде виходити нічний дайджест новин

Ведучою дайджесту найбільш вражаючих подій дня стане кореспондентка ТСН Наталія Островська.

18 жовтня на телеканалі 1+1 починає вихід нічний дайджест новин ТСН під назвою "ТСН: 10 вражаючих подій дня". З понеділка по середу о 23:45 та в четвер одразу після ток-шоу "Право на владу" на глядачів чекатиме дайджест про 10-ть найяскравіших, вражаючих подій дня в Україні та світі. Ведучою проекту буде кореспондентка ТСН Наталія Островська.

"Перш за все, я хотів би привітати Наталію Островську, яка увійшла в коло зіркових ведучих ТСН. Бути обличчям головних новин країни - це відповідальність, і я впевнений, що Наталя впорається з цим викликом. Для мене особливо важливо, що Наталя до сьогоднішнього дня була нашою репортеркою і блискуче виконувала свою роботу. Завдяки їй Україна дізналася про середньовічні погляди Нових Санжар, її інтерв'ю з наймолодшою довічно засудженою українкою зібрало майже мільйон переглядів на Youtube, вона перша розповіла країні про п'ятдесят новонароджених сурогатними матерями, які стали заручниками локдауну. Найсвіжіший приклад - репортажі Наталії з місця замаху на Сергія Шефіра", - прокоментував директор департаменту інформаційного мовлення 1+1 Сергій Попов.

Також Сергій Попов розповів, що новий нічний випуск ТСН у такому форматі - своєрідний експеримент департаменту інформаційного мовлення 1+1.

"Таке рішення пов’язане з сучасними викликами на ТБ, своєрідна данина "кліповому мисленню". Глядачі побачать максимально стислий дайджест найяскравіших подій дня. Нам не вперше бути першопрохідцями і ми до цього готові. Сподіваюся, що і новий ТСН "зайде" нашим глядачам і мільйонам користувачів нашого сайту і соцмереж", - наголосив директор департаменту інформаційного мовлення 1+1.

Варто зазначити, що Наталія Островська працює в 1+1 media з 2018 року. Журналістську діяльність у компанії розпочала з інформаційно-розважального проекту "ДжеДаі" на телеканалі 2+2. Пізніше стала кореспонденткою ТСН, де займалась підготовкою інформаційно аналітичних сюжетів на соціальну, політичну та правоохоронну тематику. До початку кар’єри в 1+1 media Наталія працювала редакторкою та ведучою надзвичайних новин на Магнолія-ТБ. Крім того, брала участь в освітній міжнародній сесії у Страсбурзі в "European youth center", проходила стажування у Верховній Раді, Комітеті національної безпеки і оборони України, виконувала обов’язки прес-секретаря.



Будьте в курсі найяскравіших подій, які вражають країну і світ. Дивіться "ТСН: 10 вражаючих подій дня" з понеділка по середу о 23:45 та в четвер після ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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