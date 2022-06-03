ТСН проведе спеціальний випуск новин до 100 днів від початку війни росії проти України

ТСН проведе спеціальний випуск новин до 100 днів від початку війни росії проти України

3 червня о 21:00 в ефірі марафону «Єдині новини» глядачі зможуть побачити спеціальний випуск ТСН, присвячений 100 дням з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ведучими ефіру стануть Наталія Мосейчук, Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук. Трансляція відбудеться зі студії у Києві, а також з виїзної студії у Львові, розташованої просто неба.

Під час випуску глядачам презентують ексклюзивні матеріали, у яких згадають 100 днів війни, які пережив український народ. ТСН згадуватиме найголовніші події цих 100 днів та розкаже, де зараз герої сюжетів, як склалася їхня доля та як війна змінила їхнє життя.

Глядачі побачать серію ексклюзивних сюжетів, зокрема про пілота легендарної «Мрії» та дізнаються, коли українцям очікувати на відновлений крилатий символ незламності. ТСН розкаже про польського посла в Україні Бартоша Ціхотського, який на відміну від інших дипломатів, не покинув Київ і вірив, що українська столиця вистоїть. Також ТСН розповість про зірок нового часу – сильних, непереможних, простих українців, які стали героями завдяки своїм вчинкам. Серед них і дівчина-навідниця із Сум, яка керуючи артилерійською установкою, вправно влучає по російській техніці та змушує ворога відступати. Як тіктокерша під ніком «Принцеска» стала новою зіркою та чи перефарбувала свій танк у рожевий колір – глядачі дізнаються у спецвипуску ТСН о 21:00.

В перші дні повномасштабного вторгнення Олена Курило з Чугуєва стала найвпізнаванішим символом російсько-української війни. Її фото після обстрілів міста 24 лютого облетіли усі світові видання. ТСН розкажуть, де зараз перебуває жінка та як склалася її доля після того рокового дня.

Президент України Володимир Зеленський, починаючи від ранку 24 лютого, щодня записує для українців відеозвернення. Кожен українець дивиться їх перед сном, аби з перших вуст дізнатись, як Україна прожила ще один день війни. У спецвипуску журналісти ТСН поділяться, хто став ініціатором цієї традиції та як до неї поставився сам пан Зеленський.

Дивіться 3 червня о 21:00 марафон «Єдині новини» зі спеціальним випуском ТСН з Києва та Львова.