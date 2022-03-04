ТСН та 1+1 media не мають жодного відношення до Telegram-каналу так званої "Телеграмної служби новин"

ТСН та 1+1 media не мають жодного відношення до Telegram-каналу так званої "Телеграмної служби новин"

Власники каналу перебувають на території Росії.

ТСН та 1+1 media не мають жодного відношення до Telegram-каналу так званої "Телеграмної служби новин".

Про використання нашої айдентики та назви ми знаємо вже кілька років і неодноразово зверталися до підтримки Telegram з метою видалення цього каналу (або принаймні перейменування).

Більш того, наскільки нам вдалося з'ясувати, власники каналу перебувають на території Росії. Сьогодні, коли усі офіційні українські ЗМІ працюють в умовах військового часу, ми не можемо дозволити, аби хтось, прикриваючись нашим брендом, публікував некоректну, неперевірену, а часом просто фейкову інформацію. І тому попереджаємо вас про шахраїв і закликаємо принаймні перевіряти на офіційних джерелах будь-яку опубліковану ними інформацію.

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Тримаймося! Все буде Україна!