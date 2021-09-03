TСН.ua дев’ятий місяць поспіль є лідером новинних сайтів України

Інтернет-ресурс групи 1+1 media є найпопулярнішим у своєму сегменті.

TСН.ua дев’ятий місяць поспіль є лідером в рейтингу новинних ресурсів України. Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, новинний ресурс групи 1+1 media ТСН.ua у серпні 2021 року відвідало 8 млн 380 тис. 440 користувачів. Це майже на мільйон більше, ніж у найближчого конкурента.

Порівняно з липнем цього ж року, на сайті збільшилась кількість переглядів сторінок на 10%, а більшість рубрик демонстрували стале зростання. Зокрема, показники розділів "Ексклюзив", "Економіка", "Проспорт", "Світ" зросли в кілька разів.

Також редакція сайту спільно з колегами з Телевізійної служби новин оперативно висвітлювала заходи зі святкування 30-річчя Незалежності України. А онлайн-трансляцію параду в центрі Києва переглянули мільйони інтернет-користувачів із різних країн.

Крім цього, 21 серпня команда проєкту відсвяткувала 13-річчя. Перша новина на ТСН.ua з'явилась у серпні 2008 року. Відтоді проєкт здобув величезну прихильність аудиторії, а нині ресурс є найпопулярнішим новинним сайтом України і найпотужнішим мультимедійним новинним ресурсом УАнету, про що свідчить статистика з соцмереж. Так, у серпні кількість підписників Facebook-сторінки зросла на 14 тисяч та становить понад 2 млн, YouTube зріс на 34 тисяч фоловерів і сумарно становить понад 2,6 млн, аудиторія Twitter ТСН.ua – це 808 тисяч читачів, а в месенджерах Telegram та Viber – сумарно понад 120 тисяч.

Світлана Панюшкіна, керівниця ТСН.ua, коментує: "Дякуємо нашим читачам, кількість яких щомісяця зростає. На осінь ми готуємо ще більше ексклюзивів та цікавого контенту. Ви надихаєте нас на нові висоти!".

Довідка:

ТСН.ua — новинний сайт №1 в українському Інтернеті. Щомісяця близько 9 мільйонів унікальних відвідувачів дізнаються новини саме з ТСН.ua. 24 години на добу і 7 днів на тиждень редакція стежить за життям України та світу, публікує найважливіші й найцікавіші українські та світові новини, а також новини науки та ІТ, культури, економіки, політики та спорту. Для читачів сайт регулярно готує унікальні спецпроєкти, збираючи найцікавіші матеріали на найбільш актуальні теми.

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