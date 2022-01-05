TСН.ua є лідером новинних Інтернет-ресурсів України за результатами всього 2021 року

Інтернет-ресурс групи 1+1 media є найпопулярнішим у своєму сегменті.

Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, новинний ресурс групи 1+1 media ТСН.ua є №1 у новинному сегменті за результатами всього 2021 року. Так, у грудні сайт відвідало 9 496 080 користувачів, а в середньому за рік – 8 567 310 читачів.

Вперше в історії існування сайту ТСН.ua більше року займав першу сходинку серед інтернет-ЗМІ, це абсолютний рекорд. Сумарно за 2021 рік користувачі заходили на сайт більше 700 мільйонів разів, що майже вдвічі перевищує показники 2019 року. Крім цього, у грудні зусиллями редакції було поставлено новий рекорд 2021 року – відвідуваність за день склала 2,2 млн читачів.

Нині ресурс ТСН.ua є найпопулярнішим новинним сайтом України і найпотужнішим мультимедійним новинним ресурсом УАнету, про що свідчить статистика з соцмереж. Так, кількість підписників Facebook-сторінки ресурсу становить понад 2 млн 200 тис. читачів, YouTube-канал має близько 2 млн 800 тис. підписників, аудиторія Twitter ТСН.ua – це 814 000 читачів, а в месенджерах Telegram та Viber – сумарно понад 130 000.

Серед новин, які українці читають найактивніше на сайті ТСН.ua – новини України.

Світлана Панюшкіна, керівниця ТСН.ua, коментує: «Упродовж року команда сайту ТСН.ua не лише викладалася на повну, а й встановлювала рекорди, які колись вважалися недосяжними. Так, ресурс утримував лідерство серед усіх Інтернет-ЗМІ України весь рік, не поступившись конкурентам жодним тижнем і місяцем. Це вдалось зробити завдяки, першочергово, врахуванню інтересів нашої аудиторії, злагодженій роботі всієї команди та відданості своїй справі. Ми увійшли в 2022 зі ще більш амбітними цілями, новими ідеями та нестримним бажанням закріпити результат на тривалий час. Вірю, що все вийде!».

Довідка:

ТСН.ua — новинний сайт №1 в українському інтернеті. Щомісяця близько 9 мільйонів унікальних відвідувачів дізнаються новини саме з ТСН.ua. 24 години на добу і 7 днів на тиждень редакція стежить за життям України та світу, публікує найважливіші й найцікавіші українські та світові новини, а також новини науки та ІТ, культури, економіки, політики та спорту. Для читачів сайт регулярно готує унікальні спецпроєкти, збираючи найцікавіші матеріали на найбільш актуальні теми.