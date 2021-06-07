ТСН.ua зробив редизайн та оновив контентний складник ресурсу

У травні 2021 року сайт ТСН.ua обійшов з упевненим розривом інші новинні ресурси України.

З початком літнього сезону команда новинного ресурсу групи 1+1 media ТСН.ua оновила візуальний стиль сайту, технічні характеристики та підхід до роботи з контентом. Зокрема, швидкість роботи сайту збільшилась практично вдвічі, внаслідок чого він став ще динамічнішим і більш user friendly. На головній сторінці сайту з’явилися нові розділи: "Тренди" – найпопулярніші новини за оцінкою читачів, "Спецтема" – матеріали на актуальну тематику, яка визначає наше життя сьогодні і майбутньому. Крім цього, окрема увага на ресурсі приділяється відеоконтенту: його вивели в окрему топрубрику, що завжди розташована на стартовій сторінці.

"Оновлення сайту ТСН.ua – це подальше вдосконалення нашої концепції "супермаркету новин". Так, за травень цього року редакція зібрала, опрацювала і опублікувала майже 6 тисяч новин про події в Україні, світі, спорті тощо. Уже незабаром ми потішимо наших читачів цікавими спецпроєктами, матеріалами про економічні події, буде ще більше цінної інформації про життя в кожному куточку нашої держави", – прокоментувала Світлана Панюшкіна, керівниця проєкту ТСН.ua.

Як зазначають в редакції, на цьому зміни в роботі ресурсу не завершаться. Паралельно із розвитком новинного сайту, команда ТСН.ua також продовжуватиме реалізацію стратегії максимальної присутності у Digital-просторі. Завдяки цьому інтернет-користувачі мають можливість отримувати своєчасну та цікаву для них інформацію, обираючи найбільш комфортний канал: сайт або сторінку в соціальних мережах.

"Пишаюся, що вже шостий місяць поспіль ТСН.ua тримає беззаперечне лідерство серед усіх новинних ресурсів України. Це спонукає нас до яскравих метаморфоз, як-от редизайн сайту. Адже саме увага та шана читачів – наш найважливіший KPI і стимул рухатись далі. Бажаю команді успіхів і тільки вперед!", – додав генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, у травні 2021 року сайт ТСН.ua обійшов з упевненим розривом інші новинні ресурси України: 8 725 320 унікальних користувачів і майже 86 млн переглянутих сторінок. Крім цього, нині ТСН.ua є одними із найпотужніших новинних ресурсів УАнету, про що свідчить статистика з соцмереж: Facebook-сторінка ТСН.ua нараховує понад 2,1 млн читачів; На YouTube-канал ресурсу підписано понад 2,5 млн користувачів, а відео на каналі загалом переглянули понад 2,2 млрд разів; В Instagram на оновлення від ТСН.ua підписано понад 620 тис. користувачів; Новини від ТСН.ua у Telegram читає 63 тис. осіб; У Twitter за оновленнями ресурсу стежать понад 800 тис. осіб; 55 тис. прихильників актуальних новин переглядають їх на Viber-каналі ТСН.ua.

Довідка:

ТСН.ua – новинний сайт №1 в українському Інтернеті. Щомісяця близько 9 мільйонів унікальних відвідувачів дізнаються новини саме з ТСН.ua. 24 години на добу і 7 днів на тиждень редакція стежить за життям України та світу, публікує найважливіші й найцікавіші українські та світові новини, а також новини науки та ІТ, культури, економіки, політики та спорту. Для читачів сайт регулярно готує унікальні спецпроєкти, збираючи найцікавіші матеріали на найбільш актуальні теми.

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