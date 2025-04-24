ЦПД: Росія поширює фейки, щоб виправдати нічні удари по цивільних у Києві

Наслідки обстрілів Києва 24 квітня. / © ДСНС

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Російська пропаганда активно поширює фейкові повідомлення, метою яких є виправдання масованих нічних терористичних ударів по цивільному населенню в Києві та інших регіонах України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України

За даними ЦПД, пропагандистські ресурси РФ традиційно стверджують, що удари по цивільних об'єктах є нібито наслідком роботи української протиповітряної оборони, а російська армія завдає ударів "виключно по військових цілях".

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Крім того, Центр фіксує поширення абсурдних вигадок про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних осіб.

У ЦПД наголошують, що подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, спрямованою на зняття з себе відповідальності за відверті терористичні атаки та вбивства мирних жителів України.

Нагадаємо, минулої ночі Росія здійснила один із наймасованіших ударів по цивільних об'єктах у дев'яти регіонах України. За останніми даними Офісу Генерального прокурора, лише у Києві загинули 9 людей, понад 70 отримали поранення. У Святошинському районі столиці, де зруйновано багатоквартирний житловий будинок, триває рятувальна операція, і під завалами ще можуть перебувати люди.