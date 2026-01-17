ЦПД спростував фейк про повне знеструмлення заходу України

Електрика / © Reuters

В Україні поширюється фейкове «офіційне повідомлення» про нібито повне відключення електроенергії в західних регіонах, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

У ЦПД зазначили, що станом на 12:00 17 січня відсутні будь-які підтвердження планів чи рішень щодо повного знеструмлення західних областей України з боку Міністерства енергетики, оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій або регіональних обленерго.

За даними Центру, у мережі масово розповсюджується лист, оформлений під виглядом офіційного документа, який містить неправдиві твердження про нібито масштабні відключення електроенергії. Такий контент не має жодного стосунку до реальних рішень державних органів чи енергетичних компаній.

У ЦПД наголосили, що подібні інформаційні вкиди є елементом гібридної війни, спрямованої не лише проти енергетичної інфраструктури України, а й проти психологічної стійкості суспільства. Основною метою таких дій є створення панічних настроїв, емоційний тиск на населення та спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

Центр протидії дезінформації закликав громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, зокрема повідомленням Міненерго, НЕК «Укренерго», обласних військових адміністрацій та операторів системи розподілу у своїх регіонах, а також не поширювати неперевірені повідомлення.

