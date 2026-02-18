ЦВК зареєструвала народну депутатку від "Слуги народу" замість Романа Кравця — що відомо

ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України Фото: alumni.law.knu

Центральна виборча комісія підтвердила обрання Олесі Отраднової народною депутаткою України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЦВК.

За даними комісії, Отраднова була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі від політичної партії «Слуга народу». Вона йшла у партійному списку за №160.

Повноваження народного депутата вона отримає після складання присяги у Верховній Раді.

Що відомо про нову депутатку від «Слуги народу»

Олеся Отраднова — докторка юридичних наук і професорка, фахівчиня у сфері права.

Вона народилася 1977 року у Благовєщенську (Амурська область, РФ).

1999-го закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра права, а вже 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Неустойка в цивільному праві України».

До обрання в парламент Олеся Отраднова очолювала Тренінговий центр прокурорів України від 2020 до 2025 року, а раніше працювала заступницею декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 року Отраднова вперше балотувалася до Верховної Ради від партії «Слуга народу», однак мандат не отримала. Лише 2026 року Центральна виборча комісія визнала її народною депутаткою після відмови Романа Кравця від мандата.

Нагадаємо, зміни у складі депутатського корпусу від «Слуги народу» пов’язані із добровільною відмовою деяких кандидатів від мандату.

Зокрема, Роман Кравець відмовився від отримання мандату, а командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, який був у списку під №158, подав заяву про скасування реєстрації.