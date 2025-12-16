"Цифра, яку варто запам'ятати": Залужний назвав кількість ветеранів, які повернуться після війни

Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

В Україні налічується 1,56 млн ветеранів, а після завершення активних бойових дій їхня чисельність сягне приблизно 2,5 млн осіб.

Про це заявив колишній головком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передають Новини.LIVE.

Залужний розповів, що, за даними Міністерства справ ветеранів, станом на липень 2025 року чисельність ветеранів та ветеранок становила 1 млн 560 тис. людей.

Реклама

Відповідно, у разі завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте, оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статусу ветеранів.

«З високою ймовірністю можна припустити, що у разі припинення або замороження активної фази бойових дій з фронту можуть повернутися одночасно десь 800, від 800 до 1 мільйона осіб. Чисельність самих же відповідно ветеранів буде становити десь приблизно 2,5 млн осіб. Давайте запам’ятаємо цю цифру, 2,5 мільйона осіб», — припустив Залужний.

Таким чином, чисельність ветеранів, включно з членами їх родин, після завершення війни зросте до 5-6 мільйонів. Це близько 20% наявного населення України, підрахував ексголовком.

«При цьому, якщо тільки зупинитися на одній цифрі, загальні трудові ресурси в Україні станом на початок 2023 року оцінюються десь в 14 мільйонів осіб. Тоді давайте з вами вирішимо і подумаємо, що можуть для держави вирішити 5-6 мільйонів осіб. І чи дійсно вони насамперед потрібні державі? По перше, і саме, мабуть, головне: ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення України», — зазначив Залужний.

Реклама

Раніше прем’єрка Свириденко розповіла, скільки в Україні буде ветеранів після закінчення війни.