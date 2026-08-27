Цифра вражає: скільки трудових мігрантів з Індії приїхало до України від початку року

Скільки трудових мігрантів з Індії приїхало до України

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Навесні чимала кількість громадян панічно боялася, що до України приїдуть «сотні тисяч» трудових мігрантів з Індії і «заберуть робочі місця». Цю тему багато обговорювали на телебаченні, та не врахували одного — реальної кількості трудових мігрантів, які приїхали з Індії до України цьогоріч. Ця цифра справді вражає.

Про це пише Oboz.

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Скільки трудових мігрантів з Індії приїхали до України 2026 року

Міфи про начебто «засилля» іноземців в Україні, зокрема мігрантів з Індії, не мають нічого спільного з реальністю. На тлі масових вкидів у соцмережах та страхів про те, що приїжджі нібито замінять місцеве населення, офіційна статистика свідчить про абсолютно протилежне: кількість іноземних працівників і студентів в Україні різко впала порівняно з довоєнним часом.

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Через повномасштабну війну та постійну небезпеку люди просто не їдуть до України ні вчитися, ні працювати.

Цифри говорять самі за себе. Якщо 2021 року в українських вишах здобували освіту до 77 тисяч іноземних студентів, то станом на 2026-й їх залишилося лише 21,2 тисячі.

Схожа ситуація і з робочими руками: якщо перед війною іноземцям видали 21,7 тисячі дозволів на роботу, то минулого року — всього 9,5 тисячі.

Водночас через мобілізацію та виїзд мільйонів українців за кордон вітчизняний ринок праці зіткнувся з безпрецедентним дефіцитом кадрів. Будівельники та аграрні підприємства сьогодні критично потребують працівників і відкрито заявляють про готовність залучати іноземців, проте охочих небагато.

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Небагато настільки, що за 7 місяців 2026 року постійну посвідку на проживання в Україні отримали 1899 іноземців, і вихідців з Індії серед них — всього 8 (восьмеро) людей.

Такі дані надала Державна міграційна служба України. Основну масу нових власників документів становлять громадяни сусідніх або пострадянських країн. Понад 75% усіх виданих посвідок припадає лише на шість держав: Росію, Молдову, Азербайджан, Вірменію, Білорусь та Грузію.

Абсолютним лідером тут залишається РФ — близько 32% від загального обсягу — це 606 довідок від початку року. Причому значну частину цих людей становлять ті, хто переїхав до України до 2022 року. Окрім того, окремою гострою проблемою залишається те, що чимало українців на окупованих територіях, зокрема молодь, вимушено отримували російські паспорти.

Загалом же обсяги легалізації іноземців в країні залишаються низькими. Наразі рівень видачі тимчасових посвідок на проживання становить лише 38,6% від показників 2021 року.

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Мігранти в Україні: останні новини

Нагадаємо, підрядні служби Харківської області тривалий час не могли залучити трудових мігрантів до відновлювальних робіт попри пропозиції заробітної плати близько 1000 доларів.

Головною причиною відмов є висока небезпека та неготовність іноземних робітників їхати працювати поблизу лінії фронту.

Через кадровий дефіцит підрядники змушені шукати працівників серед трудових мігрантів, оскільки навіть серед українців бракує охочих працювати у прифронтовому регіоні за такі суми.

Наразі дорожні робітники та фахівці на об’єктах захисту енергетики на Харківщині отримують від 35 до 42 тисяч та від 30 до 44 тисяч гривень відповідно, проте закрити наявні вакансії поки що не вдається.

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