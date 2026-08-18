Цифровізація та рекрутинг: уряд планує кардинально змінити роботу ТЦК

Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк / © УНІАН

Реклама

Кабінет Міністрів України затвердив реформу ТЦК як один із першочергових пріоритетів своєї роботи на найближчий час. Міністерство оборони вже отримало розроблену урядом стратегію, яка передбачає масштабну цифровізацію процесів та перехід від примусового залучення до активного рекрутингу військовозобов’язаних.

Про це розповіла голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі «Ранок.LIVE».

Реклама

Запит на справедливість та нові підходи

Шуляк наголошує, що необхідність негайних змін у системі комплектування продиктована безпосередньо суспільством. Українці все частіше стикаються з ситуаціями, коли поведінка працівників ТЦК викликає обурення, що формує гострий запит на прозорість процесу.

Реклама

«Ми бачимо, що не завжди дії ТЦК відповідають, скажімо так, гідній поведінці. І в українців величезний запит на справедливість», — зазначила Олена Шуляк.

За її словами, нова реформа має кардинально змінити саму філософію роботи військкоматів. Головний акцент під час мобілізації буде зміщуватися з примусового направлення людей на навчання та службу на створення ефективної системи добровільного залучення з використанням сучасних цифрових інструментів.

«Всі речі, які можна представити в новій реформі, де можливо включити цифровізацію, де можливо змінити безпосередньо самі підходи, повинні більше спиратися на рекрутинг, а не на те, щоб якось примусово людей відправляти на навчання, а потім, відповідно, на службу», — додала депутатка.

Стратегія уряду та роль Міноборони

Наразі на рівні Кабінету Міністрів уже існує чітко сформована стратегія реформування системи комплектування. Цей документ офіційно закріплений у плані дій уряду як першочерговий пріоритет, що вимагає негайного втілення в життя для підвищення ефективності армії.

Реклама

«Фактично можемо говорити, що існує певна стратегія реформи ТЦК, яку розробили на рівні уряду, і зараз Міністерство оборони буде її реалізовувати», — зазначила Шуляк.

Безпосереднім впровадженням запланованих змін займатиметься Міністерство оборони України. Олена Шуляк висловила впевненість у спроможності відомства швидко реалізувати реформу, згадавши про фахівців із колишньої команди Михайла Федорова, які наразі працюють у міністерстві над підготовкою відповідних нововведень.

«Вони можуть довести до логічного завершення те, що вони планували, і будемо сподіватися, що в Міністерства оборони це обов’язково вийде», — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, водночас у Раді анонсували нові обмеження для ухилянтів. Нардеп Федієнко розповів, які наслідки чекають на тих, хто досі не став на військовий облік.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів