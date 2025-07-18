Цифровізація ЗСУ: Міноборони запускає електронний облік особового складу

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко / © Facebook Катерини Черногоренко

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У Збройних силах України до кінця поточного місяця повноцінно запрацює система автоматизації обліку особового складу на тактичному рівні. Ця інновація Міноборони, відома під назвою «Імпульс», має на меті кардинально змінити кадрову роботу в армії, усунувши застарілу паперову бюрократію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у п’ятницю, 18 липня.

Вона підписала цільовий профіль безпеки на систему автоматизації обліку особового складу.

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«Сьогодні дуже крутий день для цифровізації армії», — зазначила Черногоренко.

За словами заступниці міністра, система «Імпульс» розроблена для того, щоб військові частини рівня бригади та нижче могли ефективно вести персональний, штатно-посадовий та статистичний облік. Вона дозволить відслідковувати проходження служби кожного військовослужбовця, бачити актуальну наявність особового складу, швидко визначати резерви та зони, що потребують доукомплектування. Усі ці дані будуть зберігатися в одному, надійно захищеному місці.

«Щоб командири мали під рукою точні актуальні дані, а не шукали їх у папках», — пояснила Черногоренко.

До кінця липня, завдяки підтримці міжнародних партнерів, підрозділам, визначеним Генеральним штабом, поставлять 1000 ноутбуків.

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«Сподіваюсь, на радість щасливим кадровикам», — додала посадовиця.

Катерина Черногоренко також підкреслила, що «Імпульс» стане четвертою системою в Україні, легалізованою за новим принципом, успішно запровадженим Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Всі чотири системи впроваджено саме у Міноборони, що свідчить про системний підхід до цифровізації оборонного сектору.

Нагадаємо, у Мінобороні розповіли, чи знищать удари РФ по ТЦК дані в реєстрах. Військові запевняють, що подібні атаки не можуть завдати шкоди електронним даним українських військових та військовозобов’язаних.