Укрaїнa
2314
2 хв

Цифри ростуть не вдвічі, а кратно: Сирський відверто про проблему СЗЧ

Головком ЗСУ пояснив, чому військові йдуть у СЗЧ і чи є шанси їх повернути.

Ігор Бережанський
Сирський про зростання СЗЧ

Сирський про зростання СЗЧ / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про причини СЗЧ, реформу підготовки мобілізованих та механізми повернення до строю військовослужбовців, що втекли.

Про це головком ЗСУ сказав в інтерв’ю Lb.ua.

Сирський пояснив, що для людини, яка прийшла до війська з цивільного життя, цей процес переходу болісний. Тому він вимагає від командуванян робити все, щоб адаптація проходила більш комфортно.

«Там, де цей процес (адаптації — Ред.) йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення», — сказав генерал.

Як повернутися військовому із СЗЧ

Сирський нагадав, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.

«В нас створені батальйони резерву, куди цих військовослужбовців доставляють чи вони самі приходять. Тобто вони можуть повернутися і продовжити виконувати свій військовий обов’язок. Зрозуміло, що по тих, хто ухиляється і не хоче воювати, здійснюється розшук, порушується відповідно кримінальна справа. Але і на цьому етапі військовослужбовець може повернутися, якщо у нього є бажання», — розповідає головком ЗСУ.

Журналістка Соня Кошкіна уточнила у Сирського: СЗЧівці можуть повертатися лише у ДШВ і штурмові чи у тому числі. Сирський відповів — «у тому числі».

«Звичайно, в першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Там, де ведуться активні бойові дії, є, на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом. Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони», — пояснив він.

Причини СЗЧ

Сирський наголосив на важливості справедливої мобілізації і людського ставлення на всіх етапах до наших військовослужбовців з боку всіх командирів: починаючи від сержанта, інструктора до начальника частини.

Водночас, він визнав, що цифри по СЗЧ ростуть.

«Я їх навіть озвучувати не хочу — там навіть не в два рази. Вони змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті і переговорного процесу», — зазначив генерал.

Тим не менш, Сирський заперечив, що одна з головних причин СЗЧ — складний механізм переведення.

«І просто так перейти з однієї бригади, особливо тої, яка веде активні бойові дії, до іншої, яка знаходиться, можливо, поруч, але не залучена до активних дій, буде складно об’єктивно», — сказав Сирський.

Раніше у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

