Цих чоловіків точно не мобілізують у травні: юрист назвав 10 категорій

Мобілізація в Україні

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Мобілізація у травні надалі стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років. Однак певні категорії чоловіків не підлягають мобілізації, зокрема ті, хто має право на відстрочку.

Детально про це розповів юрист Дмитро Франчук, повідомляє УНІАН.

Кого мобілізують у травні?

Загальній мобілізації у травні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Зауважимо, щовійськовозобов’язаними вважаються і юнаки віком 18 років. Вони також повинні ставати на військовий облік та проходити військово-лікарську комісію, хоч і не підлягають мобілізації до досягнення 25-річчя.

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Юрист зауважив, що мобілізувати можуть чоловіків, які не мають відстрочки чи бронювання. Особливу увагу приділяють призову військовозобов’язаних, які вже мають бойовий досвід, а також призову штурмовиків, артилеристів, саперів, операторів дронів.

Щодо мобілізації чоловіків віком після 50 років, то вона проводиться на загальних підставах. За словами командирів батальйонів, на сьогодні дуже багато осіб віком після 50 років перебувають саме в лавах ЗСУ — і на передовій, і у «гарячих точках». Дуже малий відсоток таких чоловіків працює у штабах.

Кого не мобілізують 2025 року?

Юрист назвав основні категорії тих, кого не мобілізують 2025 року:

люди з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи;

визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК;

чоловіки віком понад 60 років;

особи, які постійно доглядають за непрацездатними рідними;

багатодітні батьки (троє чи більше дітей);

люди, чиї дружина/чоловік або один з батьків мають інвалідність 1 чи 2 групи;

студенти денної чи дуальної форми навчання, аспіранти;

засуджені за тяжкі злочини (наприклад, за умисне вбивство, сексуальний злочин);

люди, чий близький родич загинув або зник безвісти під час війни, або ті, хто сам побував у полоні.

Хто має право на відстрочку від мобілізації?

За словами Франчука, основними підставами для надання відстрочки від мобілізації є:

сімейні обставини. Це може бути наявність трьох чи більше дітей віком до 18 років або самостійне виховання неповнолітньої дитини. Відстрочку можна отримати і в разі догляду за людиною з інвалідністю або важкою хворобою. Ще одна підстава — якщо чоловік є батьком-одинаком; стан здоров’я. Йдеться про інвалідність або непридатність до служби; здобування першої вищої освіти; Службова необхідність. Йдеться про можливість отримати бронювання у разі роботи на підприємстві, визнаному критично важливим для економіки.

Як оформити відстрочку від мобілізації?

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, слід зібрати документи, які підтверджують підставу для такої відстрочки. Список документів залежатиме від причини, через яку військовозобов’язаний має право на відстрочку. Якщо це сімейні обставини, то треба надавати свідоцтва про народження дітей, документи про інвалідність, довідку про склад сім’ї.

Щоб отримати відстрочку, треба написати заяву на ім’я начальника ТЦК та СП, в якому чоловік стоїть на обліку. У заяві слід вказати підставу для надання відстрочки згідно зі статтею 23 закону про «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також вказати перелік документів, які додаються та підтверджують цю підставу.

Після цього необхідно пройти ВЛК. Якщо у військовозобов’язаного вже є чинний висновок комісії, йому просто треба додати цей висновок до пакета документів, які чоловік надаватиме разом із заявою. Слід пам’ятати, що доТЦК необхідно подавати або оригінали документів, або завірені копії.

Після подання документів треба чекати на рішення керівника ТЦК щодо надання відстрочки. Якщо такий запит військовозобов’язаного буде відхилено, це рішення можна оскаржити через вищий орган ТЦК або в суді.

Нагадаємо, для подовження дії оформленої відстрочки не потрібно надсилати новий запит у застосунку «Резерв+», а достатньо лише оновити військовий документ.

До слова, раніше юрист Дмитро Дончак повідомив, що є кілька причин, чому людині з відстрочкою від мобілізації може надійти повістка поштою. Юрист також пояснив, що робити у такому разі.