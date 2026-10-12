Циклон Gabriela витіснить "бабине літо": де в Україні очікуються заморозки, а де буде до +23

Фото ілюстративне / © unsplash.com

Реклама

У вівторок, 13 жовтня, в Україні утримуватиметься хмарна погода з проясненнями та помірним температурним режимом. У той час, як у більшості регіонів будуть дощі й тумани, на заході очікуються заморозки, а на сході та півдні все ще утримуватиметься тепло до +23.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що холодний атмосферний фронт циклону Gabriela остаточно перервав період «бабиного літа». За його словами, після дощів на заході країни похолодання дісталося і решти регіонів. На зміну останнім теплим +19 приходять опади різної інтенсивності, нічні й ранкові тумани та загальне зниження температури до +6…+11 градусів тепла вночі та до +11…+16 градусів — вдень.

Реклама

Як повідомляє синоптик, швидкого повернення стійкого тепла очікувати не варто. Через вплив активної циклонічної системи з південних морів у період 14–16 жовтня в Україні втримається хмарна й волога погода з періодичними осінніми дощами.

Попри це температура однаково перевищуватиме кліматичну норму: вночі очікується +4…+9 градусів тепла, вдень від +10 до +15 градусів вище нуля. Різких заморозків чи стрімкого похолодання найближчим часом не прогнозують, тож осінь наразі зберігає помірний температурний режим, відтерміновуючи початок опалювального сезону.

«Різкого занурення в осінню холоднечу з заморозками найближчим часом не видно. Осінь тримає помірний температурний режим і початок опалювального сезону відтерміновується», — повідомляє Постригань.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 13 жовтня по країні хмарну погоду з проясненнями.

Реклама

«Дощі, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень у Київській областях без опадів», — повідомляють синоптики.

Вночі та вранці в західних областях подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

За прогнозом синоптиків, температура повітря в західних областях вночі коливатиметься від +1 до +6 тепла (на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -3 градусів), вдень повітря прогріється до +9…+14 градусів вище нуля.

На решті території країні вночі температура повітря становитиме +5…+10 градусів тепла, на півдні та південному сході країни буде до +14, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів, на сході та південному сході країни очікується від +18 до +23 вище нуля.

Реклама

Погода в Україні 13 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть дощі, а день мине без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікуєтьс від +12 до +14 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 13 жовтня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, вдень ймовірні невеликі дощі.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: у регіоні 13 жовтня вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м. У зв’язку з цим на Львівщині оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про туман на Львівщині 13 жовтня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -3 нижче нуля. Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту буде заморозок від 0 до -3. Вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 13 жовтня буде мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів.

У Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть вночі від +10 до +12 тепла, вдень очікується близько +21…+23 градуси.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 9 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде південний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується ід +19 до +24 градусів. На автошляхах області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м.

В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+21 градуса вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 13 жовтня буде мінлива хмарність. Якщо ніч мине без опадів, то вдень у Дніпрі та місцями по регіону очікуються невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +18 до +23 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +9 до +11 градусів тепла, вдень — від +18 до +20 вище нуля.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні від 12 до 18 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів