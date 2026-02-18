Морози до -13 та штормовий вітер: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 19 лютого

Якою буде погода в Україні 19 лютого / © Pexels

Україну залишає південний циклон, який приніс рясні дощі, снігопади та хуртовини. Однак варто бути напоготові, адже на зміну опадам прийдуть морози до -13 градусів та небезпечна ожеледиця, які охоплять більшість регіонів.

Циклон йде, але залишаються «сюрпризи»

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україні 19 лютого очікуються морози та сильний вітер. Найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться від -9 до -12 градусів на півночі, в центрі та навіть на Одещині.

На решті території буде трохи тепліше — від 4 до 9 градусів морозу, а на Закарпатті та крайньому півдні температура коливатиметься близько нуля.

У четвер у більшості областей очікується від -2 до -5 градусів морозу. На півночі місцями стовпчики термометра покажуть до -7 градусів.

За словами Діденко, південні та південно-східні регіони залишаться в межах від -1 до +3 градусів, а в Криму повітря прогріється до +7 градусів тепла.

Синоптикиня зауважила, що циклон із хуртовинами та мокрим снігом поступово залишає Україну.

«Циклон, який сьогодні ще зумовить і зумовлює сніг та мокрий сніг (на півдні — дощ) із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вже завтра вдень залишить нашу територію», — повідомила вона.

Якщо вночі на Лівобережжі ще можливий сніг, то вже вдень 19 лютого істотних опадів не передбачається. Лише на північному сході затримається сніжна погода, яка вщухне до вечора.

Окрім того, Діденко прогнозує, що відчутне потепління прийде до України вже від 23 лютого.

© Наталія Діденко / Facebook

Українців попереджають про складні погодні умови 19 лютого

В Україні 19 лютого оголосили I рівень небезпечності, жовтий. За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі в південних і більшості центральних областей вдень на Лівобережжі очікуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській і Сумській областях вночі пройдуть значні снігопади та хуртовина. На більшості доріг країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови 19 лютого

Погода в Києві

У Києві та Київській області 19 лютого буде хмарно. Вночі очікується помірний сніг, а вдень він лише подекуди нагадуватиме про себе.

Температура по області вночі становитиме від -8 до -13 градусів морозу, вдень від -3 до -8.

Головна небезпека — сильна ожеледиця на дорогах, через яку оголошено жовтий рівень небезпеки. Водіям і пішоходам варто бути вкрай уважними, адже через негоду можливі затори та перебої в роботі комунальних служб.

За даними порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Вночі стовпчики термометра опустяться до -8 градусів вночі, вдень — до -3.

Погода в Києві 19 лютого / © скриншот

Погода у Львові

У четвер, 19 лютого, Львів та область опиняться під впливом циклону, який принесе з собою типову зимову негоду. Протягом доби буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг, який ближче до обіду місцями може посилитися до помірного.

Через північний вітер швидкістю 7–12 м/с подекуди можливі слабкі хуртовини, тому на відкритих ділянках доріг видимість може бути обмеженою.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: на дорогах Львівщини протягом найближчих трьох діб, від 19 до 21 лютого, утримається сильна ожеледиця. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про складні погодні умови на Львівщині 19 лютого

У межах області вночі синоптики прогнозують від -3 до -8 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться від мінус -3 до 2 градусів тепла. У Львові вночі стовчики термометра покажуть від -5 до -7 градусів нижче нуля, а вдень температура балансуватиме близько позначки від -1 градуса морозу до +1 градуса тепла.

Погода в Харкові

На 19 лютого синоптики прогнозують у Харкові та області складні погодні умови, через що оголошено перший рівень небезпеки. Протягом доби очікується хмарна погода зі значними опадами у вигляді снігу з дощем, які вдень стануть помірнішими.

Через перепади температури виникне ожеледь, а на дорогах утвориться сильна ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Синоптики попереджають про складні погодні умови на Харківщині 19 лютого / © скриншот

Ситуацію погіршить потужний вітер: вночі він буде південно-східним, а вдень змінить напрямок на західний.

Температурний режим в області коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу вночі, а вдень повітря прогріється до діапазону від -3 до 2 градусів тепла.

У Харкові нічна температура становитиме від -2 до -4 градусів нижче нуля, водночас удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У четвер, 19 лютого, мешканцям Дніпра та області варто готуватися до негоди. Синоптики попереджають про складні погодні умови: небо буде затягнуте хмарами, а вночі пройдуть помірні, місцями навіть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень інтенсивність опадів знизиться, проте триватиме невеликий сніг.

Найбільшу небезпеку становитиме ожеледь товщиною до 19 мм, яка разом з налипанням мокрого снігу очікується вночі та вранці. На дорогах утвориться сильна ожеледиця, в області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Жителів Дніпропетровщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища 19 лютого

Ситуацію ускладнить штормовий вітер: протягом дня він змінить напрямок із південно-східного на західний, а його пориви сягатимуть 15–20 метрів на секунду.

Стовпчики термометра показуватимуть від -2 до -7 градусів морозу, а вдень становитимуть до -5 градусів нижче нуля.

У Дніпрі температура протягом усієї доби 19 лютого буде стабільною — в межах від -3 до -5 градусів морозу.

Погода в Одесі

Четвер, 19 лютого, принесе до Одеси та області справжнє погодне випробування: очікуються хуртовина і шторм на морі.

Вночі синоптики прогнозують снігопади та хуртовини, через які видимість на дорогах впаде до 500–1000 метрів. Окрім снігових заметів, водіям варто остерігатися ожеледиці та місцями ожеледі.

В області нічні морози сягнуть від -5 до -10 градусів, а вдень повітря прогріється до +4 тепла. В Одесі прогнозується до -7 градусів морозу вночі, а денна температура коливатиметься від мінус -1 до плюс +1.

Потужний північно-західний вітер вночі сягатиме штормових значень — 15–20 метрів на секунду, проте вдень він змінить напрямок на південно-західний і дещо вщухне. На узбережжі очікується дуже сильне хвилювання моря, а в лиманах розпочнеться процес льодоутворення, який охопить до третини їхньої площі.

Також моряків і мешканців прибережної зони попереджають про можливий небезпечний спад рівня води вночі.

Синоптики попереджають про складні погодні умови на Одещині 19 лютого

