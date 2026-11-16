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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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322
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Циклон принесе сильні дощі та аномальне тепло — погода на тиждень, 16-22 листопада

Після передзимового холоду температура повітря місцями підніметься до майже вересневих показників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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До України прийде потепління

До України прийде потепління / © pexels.com

В Україні у найближчі кілька днів переважатиме циклонічний характер атмосферної циркуляції. Внаслідок зниженого атмосферного тиску та нестійких вологих повітряних мас з Європи та Середземномор’я прогнозуються дощі, які в окремих регіонах будуть значними, а також можуть супроводжуватись слабкою грозою. Водночас температурний фон очікується суттєво вищим за норму.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 16 листопада, антициклон зумовить у більшості областей стійкий характер погоди без опадів. Лише вдень на крайньому заході пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні -3…+2 °С, вдень +3…+8 °С, на Одещині та у Криму місцями +10…+11 °С.

У вівторок, 17 листопада, вночі у західній частині, вдень також у більшості регіонів України пройдуть помірні дощі, у північних областях із мокрим снігом. Тільки на крайньому сході без істотних опадів. У західних областях подекуди спостерігатиметься туман. Вітер південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С, на Лівобережжі –3…+2 °С; у денний час +3…+8 °С, на Прикарпатті та у південних областях +7…+12 °С.

У середу, 18 листопада, на більшій частині України очікується похмура та дощова погода під впливом атмосферних фронтів із заходу. У Карпатському регіоні дощі можуть бути значними. Вітер південного та південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, на крайньому півдні до +10 °С; вдень +6…+11 °С, у південних та західних областях місцями +12…+14 °С.

У четвер, 19 листопада, характер погоди суттєво не зміниться. Пройдуть дощі, вдень на Лівобережжі часом значні, у Криму та Приазов’ї місцями окремі грози. Вітер вночі південний, вдень переважно західний, 7 — 12 м/с, у центральних та східних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +6…+11 °С, вдень +7…+12 °С, у південній половині +13…+16 °С.

У п’ятницю, 20 листопада, у південних регіонах та місцями у західній частині пройдуть дощі; у Криму часом значні опади, можлива гроза. На решті території країни істотних опадів не прогнозується. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься близько +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у Криму +13…+16 °С.

У суботу, 21 листопада, в більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в західних регіонах з мокрим снігом. Місцями спостерігатиметься туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний / північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +4…+9 °С, у південних регіонах та на Закарпатті +10…+12 °С.

У неділю, 22 листопада, вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5 — 10 м/с, вдень у Криму та Приазов’ї може подекуди посилюватися до 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час очікується 0…+6 °С, вдень +2…+7 °С, у південній частині +8…+13 °С.

Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (у середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою та контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до −20 °C.

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