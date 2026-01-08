ТСН у соціальних мережах

Потужний циклон розділить Україну: де будуть хуртовини і ожеледиця, а де - дощ і +12°

Активний циклон рухається з Одеської області через центр до Сумщини.

Олена Капнік
© Unsplash

У четвер, 8 січня, в Україні погода буде контрастною: в одних областях очікується мороз і сильний сніг, в інших - плюсова температура.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, складні погодні умови зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину. Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях - перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу. На решті території країни очікується помірний, місцями значний дощ та тепло.

Загалом сьогодні буде хмарно. У західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями сильний сніг та хуртовина. Температура вдень 2-7° морозу.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вдень 0-5° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ. Температура повітря становитиме від +7° до +12°.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про сильні снігопади та арктичне похолодання протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.

© Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області протягом дня буде хмарно. Очікується значний мокрий сніг та дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області буде 0-5° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.

