Україну накриє шквальний циклон: синоптики назвали регіони, де буде небезпечно

Найближчими днями погода в Україні буде мінливою через вплив циклонів, які принесуть дощі, грози та сильний вітер. Хоча температура повітря залишатиметься відносно високою, атмосферні фронти спричинять похолодання та штормові пориви у багатьох регіонах.

Погода в Україні

Очільник Черкаського центру з гідрометеорології Віталій Постригань зауважує, що фронтальна система відійшла на Лівобережжя, тому погода ненадовго стабілізується. За його словами, до кінця тижня в атмосфері домінуватиме циклонічна діяльність, тому погода залишиться нестійкою.

«Повітряна маса над регіоном залишається відносно теплим та вологим, але через хмарність, дощі та грози цей потенціал тепла майже не відчуватиметься. Температура вночі 8.13º, вдень 14.19º», — прогнозує синоптик.

Постригань зазначає, що у 13-14 травня слід чекати на рясні дощі.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує 12 травня, вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних областях дощі. Синоптик наголошує, вдень місцями можлиі грози, град та шквальний вітер до 15 — 20 м/с.

За словами Кібальчича, у східній частині у вівторок буде без істотних опадів. Вітер дутиме південний із переходом вдень на західний зі швидкістю 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий.

«Температура повітря вночі коливатиметься у межах +8…+13 °С, вдень +17…+24 °С, на крайньому заході +10…+15 °C», — прогнозує синоптик.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 12 травня в Україні буде тепла погода, а температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів тепла, однак у більшості областей країни пройдуть дощі.

Водночас вона попереджає, що післязавтра, 13 травня, стане прохолодніше — стовпчики термометрів опустяться до позначок +11…+14 градусів тепла.

«12-го травня дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині», — зазначає Діденко.

Температура повітря протягом вівторка становитиме +19…+23 градусів, прохолодніше буде на Закарпатті — там очікується від +13 до +17 градусів тепла.

«Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви, обережно! У східних областях вітер буде не сильний, помірний», — прогнозує синоптикиня.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 12 травня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +8 до +13°; вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. На крайньому заході країни стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла.

Погода в Україні 12 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про значні дощі, грози та сильний вітер, який дутиме зі швидкістю 15-20 м/с.

«12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 12 травня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі дощі із грозами.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть вді +10 до +12 градусів тепла. Вдень у столиці буде від +20 до +22 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про грози, місцями шквали до 15-20 м/с. В області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на Київщині 12 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На найближчі дні синоптики прогнозують мешканцям Львівщини зміну погодних умов. У вівторок, 12 травня, в області та обласному центрі оголошено перший рівень небезпечності через активний атмосферний фронт.

Протягом 12 травня погода залишатиметься складною: хмарно, часом дощі та грози, вдень подекуди град. Вітер змінить напрямок із південного на північно-західний, його швидкість становитиме 9–14 м/с, проте під час поривів вона сягатиме 17–22 м/с.

Попередження про небезпеку на Львівищні 12 травня / © Укргідрометцентр

Температурні показники у вівторок коливатимуться в межах від +10 до +15 тепла вночі та від +14 до +19 тепла вдень.

Ситуація стабілізується у другій половині тижня. Очікується спокійна погода без опадів. Нічна температура дещо знизиться — до позначки+10, проте вдень повітря прогріється до комфортних +22 градусів тепла.

Погода на Львівщині 11-16 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

Від 12 по 15 травня, погоду на Одещині визначатимуть циклони, що зумовить переважно хмарну та дощову погоду.

Погода на Одещині 11-15 травня / © Укргідрометцентр

У вівторок, 12 травня, в Одесі та області оголошено штормове попередження (І, жовтий рівень небезпечності) через грози, які очікуються вдень. Вночі та вранці можливий туман, що обмежить видимість на дорогах до 200–500 метрів. Вітер переважатиме південний зі швидкістю 9–14 м/с.

В Одесі вночі температура повітря коливатиметься в межах від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів тепла.

В області стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +13 градусів тепла вночі, вдень — від +15 до +20 градусів тепла.

Температура морської води коливатиметься в межах 11–15°. 12 та 13 травня погода супроводжуватиметься поривчастим вітром, а дощі в окремих районах можуть переходити в грози.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 травня буде похмура погода із короткочасними проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +7… до +12 градусів тепла;

вдень очікується від +19. до +24 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря становитиме:

вночі від +9… до +11 градусів вище нуля;

вдень очікується від +20… до +22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 12 буде хмарно із проясненнями. Вночі пройде невеликий короткочасний дощ, місцями із грозами. Вдень синоптики істотних опадів не передбачають.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У самому Харкові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів, вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Переміщення вологих і прохолодних повітряних мас із Північної Атлантики на теплий Європейський континент сприяє формуванню циклонів над Балканами та Середземномор’ям, повідомляють у Черкаському гідрометцентрі. У вівторок, 12 травня, Черкаська область перебуватиме під впливом теплого сектору цієї циклонічної системи.

Ніс пройде без суттєвих змін із температурою в межах +8…+10 градусів тепла, проте вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.

Вдень південні вітри сприятимуть розвитку грозових осередків з короткочасними дощами. Згідно з прогнозами синоптиків, найбільш інтенсивні опади, що охоплять більшу частину регіону, очікуються всередині цього робочого тижня.

