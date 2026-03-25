Циклони виганяють з України теплу погоду: на зміну квітневим +19 прийде різке похолодання

До України суне похолодання / © pexels.com

Україну накриває хвиля весняного тепла, яка принесе в більшість областей сонячну погоду та підвищення температури до квітневих показників.

Проте синоптики попереджають, що разом із потеплінням прийдуть тумани, загроза підтоплень на півночі та поступова зміна атмосферних фронтів.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу, 26 березня, на українців чекає приємне весняне тепло. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +12 до +17 градусів вище нуля.

«Опади малоймовірні, лише на Луганщині та в навколокарпатських областях пройде невеликий дощ», — зазначила Діденко.

Водночас вона попереджає, що насолоджуватися теплом залишилося недовго. Вже на стику березня та квітня характер погоди зміниться: прийдуть дощі, а температура повітря помітно знизиться.

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для «Телеграф» розповів, що поки Західну Європу накриває гренландський холод, Черкащина опиниться в зоні впливу теплих повітряних мас із Чорного моря.

За його словами, у період з 26 по 30 березня ясна погода зміниться хмарністю та довгоочікуваними дощами. Ночі стануть теплішими — від +2 до +7 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до комфортних +19 градусів тепла.

Як зазначає метеоролог, середньодобова температура стрімко підскочить до +11 градусів вище нуля, що фактично відповідає показникам другої половини квітня.

Погода в Україні починає змінюватися / © pexels.com

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що погода в Україні починає змінюватися: холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу.

«Тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність. У більшості областей ще опадів не чекаємо, проте вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, вдень місцями на крайньому заході та сході країни розраховуємо на невеликий дощ», — зазначають метеорологи.

За даними синоптиків, вночі 26 березня температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля. На півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть показувати до +18 градусів вище нуля. В Карпатах вночі очікується близько 0 градусів, вдень температура повітря коливатиметься в межах від +8 до 13 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 26 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про підтоплення

В Українському гідрометцентрі попереджають, що протягом 25–27 березня на Десні, Снові та Сеймі продовжуватиме підійматися рівень води. За добу вода прибуватиме на 1–15 см.

Через це почне затоплювати низинні ділянки заплави Десни в районі Новгород-Сіверського. На річці Снов біля однойменного міста заплава вже підтоплена, і цей процес триватиме.

Також очікується перелив води через дорогу місцевого значення, що з’єднує Великий та Малий Дирчин. У Новгород-Сіверському та Чернігівському районах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 26 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме південно-східний за швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 26 березня до середини дня буде ясна погода, однак потім вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Водночас синоптики зазначають, що у столиці стане прохолодніше: очікується від +4 до +6 градусів тепла вночі, вдень — до +14 градусів вище нуля.

Погода у Києві 26 березня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

У вівторок, 26 березня, на Одещині та в місті Одеса синоптики прогнозують мінливу хмарність без суттєвих опадів. Протягом доби дутиме південно-східний вітер зі швидкістю 5–11 м/с.

Вночі та вранці на дорогах області й узбережжі можливий туман або серпанок, через що видимість погіршиться до 200–500 метрів. Водіям варто бути особливо уважними.

На Одещині вночі повітря прогріється від +1 до +7 градусів тепла, безпосередньо в Одесі буде близько +6 градусів тепла.

Вдень по області очікується від +10 до +15 градусів вище нуля, а в окремих районах стовпчики термометрів піднімуться до +18. В Одесі та вздовж узбережжя буде дещо прохолодніше — в межах +10…+12 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +6 до +7 градусів тепла. Море залишатиметься спокійним, рівень води в межах норми.

Погода у Львові

На Львівщині 26 березня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

В області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, місцями очікується від -2 до -5 градусів морозу; вдень очікується до +18 градусів вище нуля.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +15. +17 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані 500 — 1000 м. Атмосферний тиск істотно не зміниться, відносна вологість повітря зменшиться.

Погода у Дніпрі

У четвер, 26 березня, у Дніпрі та області переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише вночі, а вже вдень істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурні показники будуть досить контрастними. По області вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, проте вдень повітря прогріється до приємних +19 градусів тепла.

У самому Дніпрі нічна температура коливатиметься в межах від +3 до +5 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +19 градусів.

Погода у Черкасах

У Черкаському гідрометцентрі повідомляють про різку зміну погоди в регіоні. Активні атлантичні циклони, що вже охопили Західну Європу, почнуть витісняти антициклон.

У середу, 26 березня, Чернігівщина опиниться під впливом теплого та вологого повітря з боку Італії. Через це і вдень, і вночі потеплішає ще на 2–3 градуси. Хоча хмар на небі побільшає, суттєвих опадів завтра ще не очікується.

Дощова та тепла погода остаточно встановиться в області вже протягом останніх трьох днів цього тижня.

