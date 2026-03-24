Циклони різко змінять погоду в Україні: синоптики назвали точну дату похолодання та де вдарять морози

До України прийде короткочасне похолодання

Березень продовжує дивувати температурними контрастами: на зміну аномальному теплу до Україну прийде короткочасне похолодання з нічними морозами.

Поки західні та північні регіони насолоджуватимуться сонцем, на південному сході пройдуть дощі, а жителів кількох регіонів попереджають про ризики підтоплення через розлив річок.

Погода в Україні: синоптики попереджають про різке похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що до України від 31 березня слід очікувати похолодання.

«Дорогі українці, найближчими днями ловіть теплу погоду і насолоджуйтеся чудовими весняними градусами! Бо вже з 31 березня — 1 квітня прийде похолодання», — написала вона у Facebook.

Водночас вона розповіла, що 25 березня, вдень очікується від +12 до +16 градусів тепла. Щоправда, від Полтавщини та Харківщини через Кропивницький до Криму простягнеться смуга прохолоди — там буде лише +11 градусів вище нуля. За словами Діденко, істотних опадів не передбачається, хіба що на південному сході пройде невеликий дощ.

Своєю чергою про зміну погоди попереджає синоптик Іван Семиліт. За його словами, найближчими днями атмосферний тиск почне падати, але суттєвих опадів у більшості областей не буде. Лише на південному сході можливі невеликі дощі через вплив циклону з Чорного моря.

Метеоролог зазначає, що північно-східний вітер принесе нічне похолодання — у наступні три доби температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Морози оминуть лише південь країни.

Проте Семиліт наголошує — хвиля холоду буде короткою. Вже від 26 березня весняне тепло повернеться в усі регіони. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +19 градусів тепла.

Синоптики попереджають, що до України суне різке похолодання / © pexels.com

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для «Телеграф» розповів, що антициклон, який майже місяць тримав у регіоні суху й теплу погоду, відступає на схід під тиском атлантичної вологості. Ця зміна процесів принесе в Україну дощі та ще більше тепла.

За його прогнозом, від 25 березня через Європу почне прориватися холодне повітря з Гренландії, що активізує південні циклони. Черкащина при цьому опиниться в їхньому теплому секторі, куди Чорне море активно «закачуватиме» прогріте повітря.

У період з 26 по 30 березня стане хмарно, пройдуть дощі, а температура підскочить до +19 градусів тепла вдень.

За даними Українського гідрометцентру, 25 березня в Україні синоптична ситуація змінюватиметься відчутніше, ніж характер погоди.

«Тиск продовжуватиме падати, хоча наша територія все ще залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому в більшості областей утримається погода без опадів, лише на південному сході країни очікуємо місцями невеликий дощ», — зазначають метеорологи.

У середу, 25 березня, в Україні очікується хмарна погода. Вітер дутиме у більшості регіонів північно-східний, у західних та північних областях — південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на півдні країни очікується до +7 градусів тепла.

Погода в Україні 25 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про підтоплення

Синоптики попереджають про можливе підтоплення на Чернігівщині. Упродовж 24–25 березня на річках басейну Десни продовжує підійматися рівень води — у середньому на 1–15 см за добу.

На притоці Снов біля однойменного міста вода й надалі затоплюватиме заплаву. Також можливий перелив дороги місцевого значення між селами Великий та Малий Дирчин у Чернігівському районі. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про загрозу підтоплення / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 25 березня очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Температура по області вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень стовпчики термометра показуватимуть від +11 до +16 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 25 березня буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Температурний режиму столиці буде контрастним: очікується від +5 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень

Погода у Києві 25 березня / © скриншот

Погода у Львові

У Львівській області 25 березня буде хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень очікується до +19 градусів вище нуля.

У Львові 25 березня буде хмарно з проясненнями. Температура вночі становитиме від -1 градусів морозу до +1 градусів тепла, вдень очікується до +18 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про туман, очікується погіршення видимості до 500 — 1000 м.

Погода в Одесі

У середу, 25 березня, на Одещині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-східним, помірним — від 5 до 11 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +10 до +15 градусів тепла.

В Одесі нічна температура повітря становитиме від +4 до +6 градусів вище нуля, денна — близько +12 градусів.

Уздовж узбережжя спостерігатиметься легке хвилювання моря, проте рівень води залишається безпечним. Температура морської води становитиме від +6 до +7 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 березня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від 0 до +5 градусів тепла;

вдень від +12 до +17 градусів тепла.

У місті Дніпро температурний режим становитиме:

вночі від +2 до +4 градусів тепла;

вдень від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Як зазначають синоптики, погода на Черкащині продовжує радувати нетиповим для березня теплом: денні показники від +11 до +13 градусів тепла наразі відповідають початку квітня. Через вплив північного антициклону ночі поки залишаються прохолодними — найближчої очікується близько 0 градусів.

Проте вже завтра, 25 березня, синоптична ситуація почне змінюватися.

«Завтра, 25 березня, вдень на наш регіон почне впливати передня частина циклонічної улоговини із Західної Європи, що зумовить зміну напрямку вітру на південні румби. Це дозволить додати до денної температури ще 2-3°». — зазначають метеорологи.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень.

