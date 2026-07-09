Цим били по Москві: Німеччина та Україна запускають спільне виробництво ракето-дронів

Ракето-дрон «Барс» / Музей російсько-української війни у Національному університеті оборони України

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Німеччина та Україна розгортають спільне виробництво українських ракето-дронів «Барс», які вже зарекомендували себе в реальних бойових умовах. Це рішення дасть Німеччині можливість посилити свої далекобійні спроможності, а Силам оборони України — отримати додаткові обсяги озброєння.

Про це пише Defence Express.

Україна та Німеччина спільно виготовлятимуть ракето-дрони

Відповідну угоду про імплементацію підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Проєкт реалізується в межах ініціативи Build with Ukraine за спільних зусиль оборонних відомств обох держав.

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Перший етап проєкту повністю фінансуватиме німецька сторона. Усі ракето-дрони, виготовлені на цьому етапі, передадуть для потреб Сил оборони України.

Залучення німецької промисловості до виготовлення українських розробок є прагматичним кроком. Ці винаходи вже довели свою ефективність у війні. Для України спільне виробництво зброї з Німеччиною — це можливість залучення додаткового фінансування для безперебійних постачань ракет на фронт.

А для Німеччини спільне виготовлення зброї з Україною — про можливість розбудувати власну промислову інфраструктуру та посилити обороноздатність.

Очікується, що виробничим партнером з німецького боку виступить компанія Diehl Defence, яка раніше публічно заявляла про зацікавленість у виготовленні ракето-дронів «Барс» та крилатих ракет «Фламінго».

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Зараз ця компанія бере участь у розробці перехоплювача балістичних цілей у межах проєкту Freya.

Німеччина хоче терміново закрити прогалини в далекобійному озброєнні, тому почала орієнтуватися на українські та ізраїльські зразки озброєння. Спроби ФРН придбати американські крилаті ракети Tomahawk поки не дали бажаного результату, а виробництво власних ракет Taurus досі не відновилося.

Що таке ракета-дрон «Барс»

«Барс» — це ракето-дрони, інформація про які була тривалий час засекречена. Наразі відомо, що цими ракето-дронами вже били по РФ, у грудні 2025 року їх вперше показали.

У червні 2026 року офіційно розкрили технічні характеристики модифікації «Барс RS».

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За наявними даними, ці ракето-дрони могли входити до складу тих, які били по Москві 18 червня.

Скільки ракет «Фламінго» виготовляє Україна

Нагадаємо, зараз Україна виготовляє приблизно три ракети «Фламінго» на день, однак випуск зросте до рівня замовлень після завершення розробки власного турбореактивного двоконтурного двигуна, оптимізованого для низьких висот.

Про це заявив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. Він зазначив, що ракета є практично повністю українською, а чутки про її британське походження були лише маскуванням для закупівлі деталей. Дальність польоту становить до 300 км для модифікації FP-7 та до 850 км для FP-9.

За даними авіаексперта Анатолія Храпчинського, ракети «Фламінго», які вже застосовувалися для ударів по території РФ, можуть оснастити системою навігації Tercom. Ця технологія, подібна до тієї, що використовується в американських ракетах Tomahawk, дозволяє орієнтуватися за рельєфом місцевості та ефективніше долати ворожу ППО.

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