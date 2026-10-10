Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський попередив про особливу загрозу нових ракетних атак Росії найближчими днями. На тлі небезпеки повторних ударів Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася під час балістичної атаки РФ на Київ 10 жовтня.

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«Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», — зазначив президент.

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Зеленський додав, що окремою темою розмови з Макроном стали виклики, пов’язані з послабленням санкцій проти нафтопродуктів.

«Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі. Дякую, Франціє!», — додав глава держави.

Варто зазначити, що в суботу, 10 жовтня, російські реактивні дрони, а потім ще й ракети, атакували Київ. У місті від самого ранку кілька разів оголошували тривогу. В обідню пору сталися вибухи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю КАБами, який влаштувала Росія.

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