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«Цими днями — особлива загроза»: Зеленський попередив українців про нові ракетні обстріли РФ
Президент Володимир Зеленський заявив про загрозу подальших ракетних атак Росії найближчими днями.
Президент України Володимир Зеленський попередив про особливу загрозу нових ракетних атак Росії найближчими днями. На тлі небезпеки повторних ударів Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони.
Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася під час балістичної атаки РФ на Київ 10 жовтня.
«Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», — зазначив президент.
Зеленський додав, що окремою темою розмови з Макроном стали виклики, пов’язані з послабленням санкцій проти нафтопродуктів.
«Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі. Дякую, Франціє!», — додав глава держави.
Варто зазначити, що в суботу, 10 жовтня, російські реактивні дрони, а потім ще й ракети, атакували Київ. У місті від самого ранку кілька разів оголошували тривогу. В обідню пору сталися вибухи.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю КАБами, який влаштувала Росія.