Цинічний удар РФ по мирних містах: Зеленський звернувся до українців та світу

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах України. Від обстрілів постраждали Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей поранено, усім надано допомогу. На жаль, є загиблі.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

«Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди», — йдеться у повідомленні.

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Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

«Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі. І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились», — завершив український лідер.

Нагадаємо, вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб. Місцева влада уточнила кількість жертв.

“За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі”, — наголосив мер Києва Віталій Кличко.

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Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих, а вісім — отримують допомогу амбулаторно. Під час атаки пошкодження отримали три авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом.