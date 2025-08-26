Цинічний злочин: на Харківщині медсестра моргу обкрадала тіла полеглих воїнів

Вилучені прикраси / © Харківська обласна прокуратура

Реклама

На Харківщині співробітниця моргу цинічно обкрадала тіла загиблих українських військових.

Про це передає Харківська обласна прокуратура.

Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

Реклама

Як виявилося, до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів.

© Харківська обласна прокуратура

Підозрювана викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку.

Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів. Наразі слідство триває. Встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів. Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

© Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що на Житомирщині працівник моргу викрав обручку з тіла загиблого військовослужбовця. Суд визнав мародера винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Реклама

Схожий випадок також зафіксовано минулого року у Дніпрі. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військових та через онлайн-банкінг списували гроші. Серед пʼятьох фігурантів — працівник моргу, айтівець та кримінальний авторитет.