«Цього Конгрес не прийме»: у США вибухнули критикою через обмеження Starlink для України

Обмеження Starlink для України / © Getty Images

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Американські законодавці жорстко відреагували на ситуацію довкола обмеження зв’язку Starlink для українських військових. В офіційній заяві розкритикували обмеження розвідувальної підтримки та роботи терміналів.

Група підтримки України в Конгресі США (Congressional Ukrainian Caucus), яка є двопартійним об’єднанням членів Палати представників Конгресу США опублікувала свою заяву в мережі X.

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У Конгресі США заступилися за Україну через обмеження Starlink

«Нас тривожать повідомлення з України про те, що розвідувальна підтримка з боку США та доступ до системи Starlink обмежуються, через що невинні мирні жителі й американські громадяни в Україні опиняються беззахисними перед російськими атаками», — пишуть у CUC.

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Конгресмени нагадали, що американська сторона зобов’язана допомагати у порятунку життів від масованих російських ударів, а союзники США безпосередньо фінансують доступ України до цієї мережі.

«Конгрес неодноразово давав зрозуміти, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб рятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США платять за доступ України до Starlink. Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є нечуваними і не будуть прийняті Конгресом».

Росія намагається скористатися збоями Starlink

Нагадаємо, Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну, запустивши сотні ударних безпілотників, зокрема реактивні «Шахеди». Під ударами опинилися енергетична інфраструктура, логістичні об’єкти та залізниця.

Значну частину дронів сили ППО збили, проте є й влучання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

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За словами глави держави, ворог намагається скористатися збоями в роботі системи Starlink в Україні, від якої суттєво залежить робота дронів-перехоплювачів.

Зеленський наголосив на потребі посилення ППО, а за результатами перемовин у Лондоні було ухвалено рішення прискорити постачання британських засобів ППО для захисту критичної інфраструктури та протидії реактивним «Шахедам».

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