"Цього недостатньо": Зеленський назвав кількість перехоплювачів, які виробляє Україна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна виробляє близько тисячі перехоплювачів, однак цього обсягу недостатньо з огляду на масштаби загроз, які постають перед країною та всією Європою.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це 22 січня під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, сили, які намагаються зруйнувати Європу, діють безперервно та не обмежуються лише зовнішнім впливом.

Реклама

«Ми також бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не витрачають жодного дня. Вони діють вільно — навіть усередині Європи», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна нарощує власні оборонні спроможності, однак цього наразі недостатньо для повного захисту.

Він також різко висловився щодо окремих європейських політиків, які, за його словами, користуються ресурсами ЄС, але працюють проти європейських інтересів.

«Кожен „Віктор“, який живе за рахунок європейських грошей і водночас намагається продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас по голові», — сказав Зеленський.

Реклама

Президент підкреслив, що виклики безпеці для Європи зростають, тому потрібні як посилення власного виробництва, так і єдність та рішучість партнерів у протидії загрозам.

Нагадаємо, Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч, повідомив президент Володимир Зеленський 22 січня. Переговори відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Глава України також мав переговори із президентом США Трампом та назвав їх змістовними і висловив сподівання на подальше зміцнення захисту українського неба.