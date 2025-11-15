Цього року головна ялинка України на Софійській площі буде особливою

Ілюстративне фото / © УНІАН

У Києві, цього року, головна новорічна ялинка України буде особливою, вона здивує.

Про це розповів підприємець в ефірі КИЇВ24.

"Особливість у тому, що хочеться, щоб навколо головної традиції міста долучилося більше людей із добрим серцем і передали через ці іграшки свою енергію саме на головну ялинку. Тому цього року ми зробили її трохи вищою, але не повертаємося до тих часів, коли вона була яскравою. Ми хочемо, щоб вона була душевною, відповідала внутрішньому стану людей і була в гармонії із Софійською площею", - розповів організатор.

За його словами, пастельні кольори іграшок нагадують фрески та історичні традиції міста. Кожен охочий зможе прикрасити близько півтисячі іграшок на гілках ялинки. Загалом дизайнери встановлять близько 4,5 тисяч гілок на 16-метрову ялинку.

Захід триватиме з 25 до 30 грудня: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання. Святкову інсталяцію завершать встановленням різдвяної зірки.

"Ми плануємо об'єднати всіх для того, щоб створити символ, який підтримує традиції та дарує радість українському народу", - додав він.

Довідка

Головну новорічну ялинку Києва щороку встановлюють на Софійській площі. Вона є головним символом святкового настрою, дарує киянам і гостям міста радість і відчуття свята.

Встановлюють ялинку за кошти спонсорів і меценатів, а не з міського бюджету.

Поряд облаштовують ковзанку та святкові будиночки з їжею та солодощами, кавою та чаєм.

