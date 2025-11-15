ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Цього року головна ялинка України на Софійській площі буде особливою

Кожен охочий може прикрасити її власними іграшками та передати частинку своєї енергії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © УНІАН

У Києві, цього року, головна новорічна ялинка України буде особливою, вона здивує.

Про це розповів підприємець в ефірі КИЇВ24.

"Особливість у тому, що хочеться, щоб навколо головної традиції міста долучилося більше людей із добрим серцем і передали через ці іграшки свою енергію саме на головну ялинку. Тому цього року ми зробили її трохи вищою, але не повертаємося до тих часів, коли вона була яскравою. Ми хочемо, щоб вона була душевною, відповідала внутрішньому стану людей і була в гармонії із Софійською площею", - розповів організатор.

За його словами, пастельні кольори іграшок нагадують фрески та історичні традиції міста. Кожен охочий зможе прикрасити близько півтисячі іграшок на гілках ялинки. Загалом дизайнери встановлять близько 4,5 тисяч гілок на 16-метрову ялинку.

Захід триватиме з 25 до 30 грудня: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання. Святкову інсталяцію завершать встановленням різдвяної зірки.

"Ми плануємо об'єднати всіх для того, щоб створити символ, який підтримує традиції та дарує радість українському народу", - додав він.

Довідка

Головну новорічну ялинку Києва щороку встановлюють на Софійській площі. Вона є головним символом святкового настрою, дарує киянам і гостям міста радість і відчуття свята.

Встановлюють ялинку за кошти спонсорів і меценатів, а не з міського бюджету.

Поряд облаштовують ковзанку та святкові будиночки з їжею та солодощами, кавою та чаєм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли починається Різдвяний піст у 2025 році

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie