ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
2 хв

"Циркон", балістика, крилаті ракети і "Шахеди": вночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів

Основний напрямок удару – Київщина.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"Циркон", балістика, крилаті ракети і "Шахеди": вночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів

© ТСН

Вночі проти 20 січня армія РФ вдарила по Україні. Росіяни запустили одну протикорабельну ракету “Циркон”, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракетами Х-101, а також 339 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 342 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, росіяни запустили "Циркон” з тимчасово анексованого Криму, балістику - з Брянської і Ростовської областей, а крилаті ракети - з Вологодської області.

Безпілотники, черед яких близько 200 “Шахедів”, “Гербери”, “Італмас” і дрони інших типів, летіли з напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Брянська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди, що у Криму, і тимчасово окупованої Донеччини.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Сили ППО знищили:

  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

  • 13 крилатих ракет Х-101;

  • 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів.

За даними військових, основний напрямок російської атаки протягом ночі та зранку - Київська область.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях. Падіння збитих дронів сталося на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється, додали у ПС.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Україні ракетами і БпЛА. Спочатку загарбники запустили безпілотники, а потім - балістику. Посеред ночі сталися вильоти Ту-95МС, з яких на світанку було випущено крилаті ракети.

Вночі вибухи пролунали у різних регіонах. Зокрема, гучно було у Києві та області, у Кривому Розі, Дніпрі та Запоріжжі. Вже зранку у Рівному сталися сильні вибухи. Росіяни атакували критичну інфраструктуру.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie