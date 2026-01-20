"Циркон", балістика, крилаті ракети і "Шахеди": вночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів

© ТСН

Вночі проти 20 січня армія РФ вдарила по Україні. Росіяни запустили одну протикорабельну ракету “Циркон”, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракетами Х-101, а також 339 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 342 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, росіяни запустили "Циркон” з тимчасово анексованого Криму, балістику - з Брянської і Ростовської областей, а крилаті ракети - з Вологодської області.

Безпілотники, черед яких близько 200 “Шахедів”, “Гербери”, “Італмас” і дрони інших типів, летіли з напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Брянська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди, що у Криму, і тимчасово окупованої Донеччини.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Сили ППО знищили:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

13 крилатих ракет Х-101;

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів.

За даними військових, основний напрямок російської атаки протягом ночі та зранку - Київська область.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях. Падіння збитих дронів сталося на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється, додали у ПС.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Україні ракетами і БпЛА. Спочатку загарбники запустили безпілотники, а потім - балістику. Посеред ночі сталися вильоти Ту-95МС, з яких на світанку було випущено крилаті ракети.

Вночі вибухи пролунали у різних регіонах. Зокрема, гучно було у Києві та області, у Кривому Розі, Дніпрі та Запоріжжі. Вже зранку у Рівному сталися сильні вибухи. Росіяни атакували критичну інфраструктуру.