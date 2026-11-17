Масована атака Росії на Україну в ніч проти 17 листопада / © tsn.ua

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У ніч проти 17 листопада російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, а також понад 300 ударних безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Масована атака РФ 17 листопада: якими ракетами та дронами били по Україні

Ввечері 16 листопада, близько 18:00, російська армія розпочала масовану комбіновану атаку на Україну, яка тривала всю ніч і ранок 17 листопада. Для удару окупанти застосували ракети різних типів і сотні безпілотників.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни використали:

Балістичні ракети типів «Іскандер-М», «Циркон» і С-400. Пуски здійснювалися з Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ.

Крилаті ракети «Іскандер-К» — з Курської, Ростовської та Орловської областей РФ.

Керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 — з повітряного простору Бєлгородської області РФ.

306 ударних БпЛА типу «Шахед», зокрема 92 реактивні, «Гербера», S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», а також дрони-імітатори типу «Пародія». Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованих територій — Донецька та селища Гвардійське в АР Крим.

Робота ППО 17 листопада: скільки ракет і дронів збили українські захисники

До відбиття масованої повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) тв безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 12:00 вдалося знищити або подавити 211 повітряних цілей.

«За попередніми даними, підтверджено збиття/подавлення 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 БпЛА „Бандероль“/„Дань-Т“ та 205 ударних безпілотників типу Shahed (48 із них — реактивні), „Гербера“, дронів інших типів», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Підрахунок результатів бойової роботи ще триває. Інформацію щодо крилатих ракет і ще 60 ударних безпілотників уточнюють.

Наслідки масованої атаки РФ: де зафіксували влучання

Попри роботу української протиповітряної оборони російські засоби повітряного нападу досягли цілей на окремих ділянках. За даними Повітряних сил, влучання зафіксували на 44 локаціях.

У командуванні закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою.

«Атака триває, дотримуйтеся правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!» — наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

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Нагадаємо, ТСН.ua повідомляв, що в ніч проти 17 листопада російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Вибухи лунали в Києві, Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Черкасах, Одесі та Чернівцях.

У столиці зафіксували влучання в районі Північного та Південного мостів. Через пошкодження інфраструктури там тимчасово обмежили рух і змінили роботу громадського транспорту. Крім того, після повторних ударів по Києву в окремих районах виникли перебої з водо- й теплопостачанням, а також постраждали житлові та нежитлові будівлі.

На Черкащині російські війська випустили по Смілі вісім балістичних ракет. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали промислова інфраструктура та заклад професійної освіти. В Запоріжжі ворожі удари спричинили пожежі на промислових об’єктах і пошкодження енергетичної інфраструктури. Також руйнування зафіксували на Одещині, в Харкові, Дніпрі та Чернівцях. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки є загиблі та поранені.

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