Циркони, Іскандери і сотні Шахедів: чим РФ атакувала уночі Україну і що вдалося збити

Російський масований обстріл України 24 січня / © ТСН.ua

У ніч на 24 січня російська армія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Усього зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску окупований Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл.);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл і окупований Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.);

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, окупований Донецьк, близько 250 із них — «шахеди».

Основний напрямок удару — це Київ і Київщина. Особливість цієї атаки — залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по Києву.

Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила/подавила 372 цілі — 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Основна ціль атаки — Київ та Харків.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.