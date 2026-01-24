ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

Циркони, Іскандери і сотні Шахедів: чим РФ атакувала уночі Україну і що вдалося збити

Усього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу. Зокрема, для атаки на Київ РФ використала літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський масований обстріл України 24 січня

Російський масований обстріл України 24 січня / © ТСН.ua

У ніч на 24 січня російська армія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Усього зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску окупований Крим);

  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл.);

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл і окупований Крим);

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.);

  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, окупований Донецьк, близько 250 із них — «шахеди».

Основний напрямок удару — це Київ і Київщина. Особливість цієї атаки — залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по Києву.

Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила/подавила 372 цілі — 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

  • 357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Основна ціль атаки — Київ та Харків.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.

Дата публікації
Кількість переглядів
428
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie