«Цивільні гинули»: Зеленський відповів Маску щодо наслідків вимкнення Starlink

Зеленський жорстко відповів Маску через Starlink / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Ілона Маска щодо використання систем Starlink та Starshield українськими військовими. Зеленський наголосив на принциповій різниці між наступом та захистом власної землі, а також детально розповів про застосування супутникового зв’язку для логістики й збиття ворожих дронів та наслідки раптового вимкнення сервісу.

Про це повідомляє ТСН.

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Зеленський відповів Ілону Маску щодо Starlink та Starshield

Зеленський укотре повторив, що дії ЗСУ є суто оборонними, адже бойові дії відбуваються на території України проти РФ.

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«Щодо Starlink/Starshield. Коли Ілон Маск сказав, що ми використовуємо Starshield проти росіян — так, проти росіян, але на нашій території. Це не „offensive“ (наступальний — ред.), це „defensive“ (оборонний — ред.) — це різні речі. Він говорив про російських солдатів. Але питання в тому, що ми застосовуємо проти російських військових на нашій території, а не на території Росії. Вони прийшли сюди вбивати. Ми захищаємося від тих, хто прийшов вбивати наших людей на нашу ж землю», — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, супутникові технології відіграють критичну роль у гуманітарних потребах та забезпеченні потреб війська. Україна також використовує цю мережу для логістики — забезпечення людей їжею та водою.

Використання проти «Шахедів» та раптове вимкнення

Окремо Володимир Зеленський зупинився на досвіді адаптації українських технологій для ППО та раптовому вимкненні Starlink/Starshield.

«І, звісно, ми почали використовувати їх проти „Шахедів“, реактивних дронів. Наші „Барси“ — це були перші реактивні перехоплювачі, тому що в нас уже був „Барс“ як далекобійний ударний дрон. Ми знайшли європейську країну. Вони заплатили за 2000 одиниць. Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: „Перевірмо. Можливо, він зможе знищувати цілі“. Вони перевірили, і він знищив „Шахед“. Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати. Ось і все», — розповів Зеленський.

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Наразі точні причини та ініціатори цього рішення залишаються невідомими Україні.

«Тому я точно не знаю, хто сказав SpaceX це зробити. Можливо, це було їхнє власне внутрішнє рішення. Я не знаю, хто ухвалює рішення. Якщо це SpaceX, то, можливо, Ілон. Але якщо йдеться про когось з уряду — я не знаю. Я не маю такої інформації. Я знаю лише, що технічно SpaceX вмикає і вимикає ці системи».

Наслідки для цивільних та ефективність ППО

Припинення роботи супутникового зв’язку прямо позначилося на безпеці українців та показниках збиття ворожих цілей.

«Звісно, цивільні гинули під час відключення Starlink/Starshield. З різних причин, і це одна з них. Зараз ми знищуємо близько 90% „Шахедів“. А коли почалися атаки, ми почали збивати від 50 до 75–78%. А потім цей показник знову повернувся назад», — підсумував Володимир Зеленський.

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Заяви Маска щодо України та російських військових

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі X закликав проявити співчуття до російських військових, назвавши їх «бідними призовниками», які нібито не мають вибору та гинуть під ударами українських БпЛА.

Він наголосив, що «бійня українців і росіян має припинитися». При цьому бізнесмен проігнорував загарбницький характер війни з боку РФ, участь окупантів у боях на українській території та той факт, що до російського війська активно залучають контрактників.

Ця заява пролунала на тлі суперечки щодо обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink. Маск стверджував, що ЗСУ нібито використовували систему для «наступальних атак з метою вбивства людей», хоча й визнав вирішальну роль Starlink у захисті України на початку повномасштабного вторгнення. У відповідь на це цифровий художник Skscartoon іронічно припустив, що мотив надання та подальшого обмеження зв’язку єдиний — прагнення Маска «рятувати людські життя».

Крім цього, Маск у соцмережі X цинічно заявив, що відключення супутникового зв’язку Starlink призведе до «негайного розвалу українського фронту». За його словами, SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія, а сам сервіс урятував країну на початку вторгнення.

Водночас Маск звинуватив ЗСУ в порушенні умов використання комерційного Starlink. Українські фахівці з оборонних технологій повністю спростували ці звинувачення, наголосивши на їхній технічній неможливості. Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко пояснив, що для роботи в русі термінали підключають до військової системи Starshield, яка контролюється урядом США, а не до цивільного Starlink.

Крім того, експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що над Україною для Starlink діє обмеження швидкості до 70–90 км/год, а над територією РФ система взагалі не працює, що робить її використання для ударних дронів фізично неможливим.

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