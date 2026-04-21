Цивільні в Україні зможуть носити зброю?: очільник МВС виступив з гучною заявою

Ігор Клименко

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність чіткої класифікації зброї та обов’язкового навчання для громадян.

Про це він повідомив журналістам, коментуючи трагедію у Голосіївському районі Києва.

Міністр наголосив, що держава має законодавчо врегулювати питання володіння зброєю цивільними особами. За словами Клименка, закон повинен чітко розмежувати різні типи озброєння.

«Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна — це все треба класифікувати», — зазначив очільник МВС.

Обов’язкове навчання для власників

Окрему увагу Ігор Клименко приділив підготовці майбутніх власників зброї. Він переконаний, що наявність дозволу має залежати від рівня кваліфікації особи. Клименко наголосив, що кожна людина, яка бажає володіти зброєю, повинна пройти спеціалізований курс. А ключовим аспектом навчання має стати навичка безпечного поводження зі зброєю, щоб запобігти нещасним випадкам або неправомірному використанню.

«І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю», — сказав він.

Ця заява пролунала на тлі резонансного теракту в Голосіївському районі, де зловмисник забрав життя семи людей. Питання контролю над обігом зброї в Україні знову стало однією з найгостріших тем суспільної дискусії.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що люди повинні отримати право на збройний самозахист. За словами очільника МВС, найближчим часом будуть проведені експертні обговорення щодо цього питання. До обговорень долучать народних депутатів, громадськість, журналістів та ветеранів.