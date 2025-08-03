Співробітник ТЦК на Миколаївщині відкрив вогонь для самозахисту під час нападу цивільних

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У Миколаївській області цивільні з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК та СП.

Про це Миколаївський обласний ТЦК та СП повідомив 3 серпня.

Інцидент стався у селі Бузьке Миколаївської області.

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«Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових», — повідомили в ТЦК.

Як зазначили там, нападники були озброєні битами та металевими трубами. Вони пошкодили службовий автомобіль військових та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів. У відповідь на загрозу, військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства України.

Станом на 14:00 відомо про постраждалих як серед співробітників ТЦК та СП, так і серед цивільних. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини інциденту.

«За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів», — йдеться у заяві пресслужби.

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Там нагадали, що образа честі, погрози вбивством або насильством щодо військовослужбовців, а також пошкодження їхнього майна під час виконання службових обов’язків караються позбавленням волі строком від трьох до п’яти років. У разі спричинення тілесних ушкоджень передбачена більш сувора відповідальність — до 12 років ув’язнення. Крім того, такі дії можуть кваліфікуватися як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, юрист вже роз’яснив ситуацію із так званим «скасуванням» відстрочок від мобілізації після 7 серпня.

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