ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
2 хв

Цивільні з битами і трубами напали на співробітників ТЦК на Миколаївщині — наслідки

У Миколаївському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію і повідомили подробиці про постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Цивільні з битами і трубами напали на співробітників ТЦК на Миколаївщині — наслідки

Співробітник ТЦК на Миколаївщині відкрив вогонь для самозахисту під час нападу цивільних

У Миколаївській області цивільні з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК та СП.

Про це Миколаївський обласний ТЦК та СП повідомив 3 серпня.

Інцидент стався у селі Бузьке Миколаївської області.

«Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових», — повідомили в ТЦК.

Як зазначили там, нападники були озброєні битами та металевими трубами. Вони пошкодили службовий автомобіль військових та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів. У відповідь на загрозу, військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства України.

Станом на 14:00 відомо про постраждалих як серед співробітників ТЦК та СП, так і серед цивільних. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини інциденту.

«За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів», — йдеться у заяві пресслужби.

Там нагадали, що образа честі, погрози вбивством або насильством щодо військовослужбовців, а також пошкодження їхнього майна під час виконання службових обов’язків караються позбавленням волі строком від трьох до п’яти років. У разі спричинення тілесних ушкоджень передбачена більш сувора відповідальність — до 12 років ув’язнення. Крім того, такі дії можуть кваліфікуватися як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, юрист вже роз’яснив ситуацію із так званим «скасуванням» відстрочок від мобілізації після 7 серпня.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie