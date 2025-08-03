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Цивільні з битами і трубами напали на співробітників ТЦК на Миколаївщині — наслідки
У Миколаївському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію і повідомили подробиці про постраждалих.
У Миколаївській області цивільні з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК та СП.
Про це Миколаївський обласний ТЦК та СП повідомив 3 серпня.
Інцидент стався у селі Бузьке Миколаївської області.
«Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових», — повідомили в ТЦК.
Як зазначили там, нападники були озброєні битами та металевими трубами. Вони пошкодили службовий автомобіль військових та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів. У відповідь на загрозу, військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства України.
Станом на 14:00 відомо про постраждалих як серед співробітників ТЦК та СП, так і серед цивільних. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини інциденту.
«За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів», — йдеться у заяві пресслужби.
Там нагадали, що образа честі, погрози вбивством або насильством щодо військовослужбовців, а також пошкодження їхнього майна під час виконання службових обов’язків караються позбавленням волі строком від трьох до п’яти років. У разі спричинення тілесних ушкоджень передбачена більш сувора відповідальність — до 12 років ув’язнення. Крім того, такі дії можуть кваліфікуватися як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України).
Нагадаємо, юрист вже роз’яснив ситуацію із так званим «скасуванням» відстрочок від мобілізації після 7 серпня.
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