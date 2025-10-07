ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Цивільним пропонують збивати дрони з рушниць: експерт сказав, чи дієвий такий підхід

Безумовно, здобувати навички поводження зі зброєю важливо. Проте збиття дронів з рушниць, особливо у місті, спричиняє низку ризиків.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Цивільним пропонують збивати дрони з рушниць: експерт сказав, чи дієвий такий підхід

© tsn.ua

Самостійне застосування рушниць цивільними проти дронів — дуже складне питання. Це може бути небезпечно.

Про це заявив в ефірі телеканалу «КИЇВ24» Валерій Яковенко, співзасновник і керівник партнерства DroneUA.

Раніше на фронтових чи прифронтових територіях іноді фермери застосовували помпові рушниці проти малих ударних дронів. Але такі методи несуть ризики для оточення і неприйнятні в населених пунктах.

«100% цього не варто робити в місті, але прифронтові території — можуть бути сценарії». Однак слід дочекатися офіційних коментарів», — сказав Яковенко.

Він радить тим, хто хоче боротися з ворожими БпЛА, координуватися з місцевими підрозділами ППО, адже це безпечніше та ефективніше.

Раніше українців закликають навчитися користуватися рушницями для боротьби з російськими дронами. Як наголосив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, кожен має бути готовим до захисту від атак.

«Закликаю цивільний сектор не зволікати і не думати, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. У кого є можливість — оформлюйте рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти», — зазначив він.

Федоренко стверджує, що що з розвитком технологій ворог, безумовно, буде намагатися залітати далі.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie