Цивільним пропонують збивати дрони з рушниць: експерт сказав, чи дієвий такий підхід

Самостійне застосування рушниць цивільними проти дронів — дуже складне питання. Це може бути небезпечно.

Про це заявив в ефірі телеканалу «КИЇВ24» Валерій Яковенко, співзасновник і керівник партнерства DroneUA.

Раніше на фронтових чи прифронтових територіях іноді фермери застосовували помпові рушниці проти малих ударних дронів. Але такі методи несуть ризики для оточення і неприйнятні в населених пунктах.

«100% цього не варто робити в місті, але прифронтові території — можуть бути сценарії». Однак слід дочекатися офіційних коментарів», — сказав Яковенко.

Він радить тим, хто хоче боротися з ворожими БпЛА, координуватися з місцевими підрозділами ППО, адже це безпечніше та ефективніше.

Раніше українців закликають навчитися користуватися рушницями для боротьби з російськими дронами. Як наголосив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, кожен має бути готовим до захисту від атак.

«Закликаю цивільний сектор не зволікати і не думати, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. У кого є можливість — оформлюйте рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти», — зазначив він.

Федоренко стверджує, що що з розвитком технологій ворог, безумовно, буде намагатися залітати далі.