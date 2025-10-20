Цивінський: БЕБ запускає проєкт "Економічний щит України"

директор БЕБ Олександр Цивінський

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило про запуск нового масштабного проєкту — «Економічний щит України».

Його мета — посилити економічну стійкість держави, забезпечити чесні правила гри для бізнесу та побудувати довіру між підприємцями й державними органами.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський під час зустрічі з представниками бізнесу в Одесі.

«Ми створюємо систему, у якій бізнес не боїться держави, а бачить у ній партнера. Наша мета — забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто працює чесно», — зазначив Цивінський.

Фокус на регіони: Індекс економічної безпеки

Ключовим елементом проєкту стане Індекс економічної безпеки регіонів.

За словами Цивінського, він дозволить проводити аналітичну оцінку економічної ситуації в областях, виявляти загрози стабільності та запобігати економічним злочинам.

«Ми запускаємо аналітичну модель, яка допоможе бачити проблеми на місцях і реагувати на них до того, як вони переростуть у кризу», — наголосив директор БЕБ.

Боротьба з тіньовою економікою

Під час зустрічі учасники обговорили подальші кроки співпраці БЕБ із бізнесом у боротьбі з тіньовими схемами та підвищенні прозорості економічних процесів.

У заході взяли участь представники понад 40 найбільших компаній Одеської області, керівництво Одеської обласної військової адміністрації та громадські організації.

Що відомо: Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — центральний орган виконавчої влади, який протидіє економічним злочинам і відповідає за формування політики економічної безпеки держави. Проєкт «Економічний щит України» має стати частиною нової філософії БЕБ — від контролю до партнерства, від реакції — до превенції.