ТЦК хапає "по беспрєдєлу", а новобранці звільняються за місяць – військовий про абсурдну гонитву за планом

Працівники ТЦК можуть мобілізувати «по беспределу» абсолютно будь-кого, і потім ця людина звільниться з армії буквльно через місяць.

Таку думку висловив військовослужбовець Володимир «Шаміль» Шередега в інтерв’ю youtube-каналу «Характер».

«ТЦК всі ці роки і може і зараз може мобілізувати по безпрєдєлу абсолютно будь-кого. Провести за пів дня через всі комісії, оформити всі мобілізаційні документи і відвезти, там, кудись на розподільчий пункт чи в навчальний центр. Незалежно від того, чи ця людина по факту, там, не придатна до військової служби по здоров’ю, але її провели швидко — просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК. Чи в неї є право на відстрочку від військової служби. Чи в неї право є навіть на відстрочку від військової служби, яке одночасно є правом на звільнення з армії. Наприклад, от як було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка, який, здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком першої групи інвалідності. Ну от, наприклад, ця людина має право на звільнення з армії. І її мобілізують», — розповідає військовий.

За його словами, такі мобілізовані нерідко просто перечікують у навчальному центрі чи розподільчому пункті. Оформлюють свої документи і потім за місяць-два «списуються» з армії. А ТЦК зовсім не несе покарання, навіщо мобілізовує таку категорію людей.

«Людина просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там, якесь харчування і звільнюється з армії. І за отакі от випадки для ТЦК, який мобілізує отаких людей, взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких механізмів можливої відповідальності. Тобто, за те, що ТЦК мобілізує людину, яка може одразу ж подавати після приїзду в частину документи на звільнення з армії, в ТЦК нікому ніколи не просто нічого не буде. А ця відповідальність просто не передбачена. Вона ніяк не контролюється ніким», — сказав «Шаміль».

На його думку, потрібно змінити підхід, щоб від ТЦК вимагали не кількість мобілізованих, а їхню якість.

«Вимагається мобілізувати, там, от скількись, там, людей на день від кожного ТЦК. Ці люди, які мобілізовані, про них ТЦК звітує своєму начальству. Якщо з них мобілізувати двох шизофреніков і трьох людей, в яких близький родич потребує догляду, то вони матимуть право одразу на звільнення», — підсумував військовий.

Раніше повідомлялося, що суд покарав начальника ТЦК на Львівщині, який мобілізував опікуна батька з інвалідністю.