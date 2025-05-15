- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 767
- Час на прочитання
- 2 хв
"ТЦК ламає тата!": жителька Кіровоградщини поскаржилася на силову мобілізацію батька (фото)
За словами доньки, її батька принижували, обзивали, говорили, що «вже своє відвоювали — тепер його черга».
Жителька Світловодська Кіровоградської області поскаржилася у соцмережах на силову мобілізацію — «полювання» на її батька, яке, за її словами, влаштували співробітники ТЦК та СП посеред вулиці міста.
Про це користувачка @itsdaska розповіла на каналі chp_svitlovodsk в Instagram.
За словами місцевої жительки, співробітники ТЦК побили її батька та намагалися посадити до «буса» попри його непридатність.
На кадрах, які оприлюднила жителька Світловодська, можна побачити, як люди у формі військовослужбовців і правоохоронців намагаються підняти з землі чоловіка в цивільному.
«Сьогодні вранці мені подзвонила мама: „ТЦК ламає тата!“ По телефону було чути, як його б’ють, душать, погрожують вбивством. Казали: „Зараз вивеземо за Кіровоград — ніхто тебе не знайде!“ Причина? Він не захотів одразу показати документи. Його скрутили та закинули в багажник білого Duster’а, привезли на заправку Чіпо, де стояли два буси ТЦК, переодягли авто на цивільні номери — і далі „на полювання“», — написала @itsdaska.
За словами дівчини, коли вони з мамою приїхали на місце інциденту, батько вже надав документи.
«Ми кинулись до буса — тата тримали силоміць. Його витягували з машини, принижували, обзивали, говорили, що „вже своє відвоювали — тепер його черга“», — розповіла дівчина.
Як розповіла користувачка, її батько непридатний до служби в армії через порушення слуху, а також колись мав переломи обох ніг. Дівчина стверджує, що після побоїв проти її батька було порушено справу про порушення правил військового обліку за ст. 210 КУпАП.
«Ми викликали поліцію, просили відвезти до лікарні. ТЦК вимагав везти його у військкомат. Тільки коли батько дістав ніж і сказав, що поріже собі вени, якщо його не пустять до лікарні — його нарешті відпустили. У лікарні: забита лопатка, синці, травма шиї — його душили», — розповіла користувачка.
Нагадаємо, раніше чоловік отримав повістку, викликав поліцію і відмовився від служби в тилу. Його покарали за ухилення від мобілізації.
Читайте також