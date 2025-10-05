"ТЦК мобілізували кота": у відомстві прокоментували вірусне відео

Військові підібрали кота / © скриншот з відео

У соцмережах поширюється відео, на якому люди у військовій формі підбирають кота на вулиці невідомого населеного пункту. Тваринку відносять до легкової машини, після чого швидко рушають з місця. У коментарі до цих кадрів йдеться про «мобілізацію» кота працівниками ТЦК на Київщині.

У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на цей «інцидент» розлогим коментарем із детальним поясненням непричетності своїх працівників до «викрадення» кота.

«Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. Ну? А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка просто не передбачена», — йдеться у дописі пресслужби військового відомства.

Не припускаючи, що відео з «мобілізацією» кота могло бути жартом, в Київському обласному ТЦК та СП заявили, що його публікація із згадкою про це військове відомство «свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства».

«Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне — осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися!» — йдеться у дописі.

В Київському обласному ТЦК зайвий раз нагадали, що негативне сприйняття у суспільстві відомства, яке займається мобілізацією, є наративом кремлівської пропаганди від початку повномасштабного вторгнення.

«Хто роз’єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК — це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми — і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли — всі закінчимо у московітських таборах або могилах», — підсумували у Київському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше у одній із лікарень Києва стався інцидент за участі працівників ТЦК та поліції. У Мережі з’явилося відео, як після словесної перепалки чоловіка скрутили.