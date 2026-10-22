ТЦК мобілізував студентів, які не відповіли на запитання про навчання: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Трьох студентів мобілізували попри чинні відстрочки через сумніви працівників ТЦК у їхньому навчанні. Причиною стало те, що хлопці не змогли відповісти на запитання про освітню програму та процес навчання.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Як студентів з відстрочками мобілізували

Як йдеться у матеріалах справ, усі троє чоловіків мали чинні відстрочки від призову у зв’язку зі здобуттям освіти. Вони навчалися у Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Київському університеті культури.

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Попри наявні документи, студентів доправили до ТЦК і скасували їм відстрочки. У комісії засумнівалися, що хлопці справді навчаються, бо ті не змогли відповісти на запитання про свою спеціальність, навчальний план та розклад занять.

У результаті одного зі студентів мобілізували у травні 2025 року, а ще двох — у червні та липні 2026 року. Не погодившись із діями військовозобов’язальних органів, мобілізовані звернулися до суду.

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти знання студентів

Розглядаючи справи, Закарпатський окружний адміністративний суд наголосив, що закон не дає ТЦК права перевіряти успішність студентів, відвідування занять чи виконання ними навчальних планів.

Суд зазначив, що незнання деталей навчання не є підставою для скасування відстрочки. Тож комісії ТЦК перевищили свої повноваження та ухвалили рішення без належних документів.

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Що ухвалив суд за результатами розгляду позовів

За результатами розгляду справ Закарпатський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позови всіх трьох студентів. Накази ТЦК про їхній призов та накази військових частин про зарахування до списків особового складу визнано незаконними.

Згідно з ухваленим рішенням, позивачів мають звільнити з військової служби. Водночас рішення суду першої інстанції ще можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

Раніше ми писали, що затримувати військовозобов’язаних можуть виключно поліцейські, а доправлення до ТЦК дозволено тільки на авто правоохоронців.

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Також в Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Через масові зловживання та «роздування» штату Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу.

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