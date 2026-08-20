ТЦК мобілізував батька, який сам виховує двох дітей: що вирішив суд

Мобілізація / © ТСН

Реклама

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення про мобілізацію чоловіка, який самостійно виховує двох малолітніх дітей. Постанову ВЛК про його придатність до військової служби також визнано недійсною, а військова частина має виключити його зі списків особового складу і звільнити.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Ключовою обставиною стало те, що лише за десять днів до призову інший суд встановив: діти проживають із батьком, який без участі матері забезпечує їхнє утримання та щоденний догляд.

Реклама

Як чоловіка мобілізували

12 березня 2026 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. За її висновком, він був визнаний придатним до військової служби.

Того ж дня начальник ТЦК та СП видав наказ про його призов під час мобілізації та направлення до військової частини. Наступного дня чоловіка зарахували до списків особового складу.

Позивач наполягав, що його примусово доставили до ТЦК невідомі люди в камуфляжі без участі поліції. Він також заявив про порушення під час проходження ВЛК та зазначив, що просив направити його на додаткове обстеження через проблеми зі здоров’ям.

Крім того, чоловік повідомив, що має право на відстрочку, оскільки самостійно виховує двох дітей.

Реклама

Суд підтвердив, що батько сам виховує дітей

2 березня 2026 року Соборний районний суд Дніпра встановив, що двоє малолітніх дітей фактично проживають із батьком та перебувають на його утриманні й щоденному догляді.

Батько самостійно забезпечував дітей харчуванням, одягом і засобами гігієни, організовував їхній побут, навчання, дозвілля та медичний супровід. Мати проживала окремо й підтвердила, що діти живуть із батьком.

Тим самим рішенням суд розірвав шлюб та визначив місце проживання дітей із батьком.

Чому чоловік мав право на відстрочку

Адміністративний суд застосував пункт 4 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Реклама

Відповідно до цієї норми, не підлягають призову військовозобов’язані, які самостійно виховують і утримують дитину віком до 18 років за рішенням суду.

Суд врахував рішення Соборного районного суду та дійшов висновку, що чоловік належав до категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку.

У ВЛК суд також виявив порушення

Окремо суд перевірив законність висновку ВЛК.

Суд наголосив, що не може самостійно визначати діагноз чи встановлювати придатність людини до військової служби замість лікарів. Водночас адміністративний суд має право перевірити, чи дотрималася ВЛК встановленої процедури медичного огляду.

У матеріалах справи були медичні документи, які свідчили про наявність у чоловіка, зокрема, сечокам’яної хвороби, конкременту правої нирки та хронічного пієлонефриту.

Водночас документи не підтверджували проведення низки передбачених процедур. Зокрема, йшлося про рентгенологічне або флюорографічне обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, ЕКГ та дослідження сечі.

Відповідачі не надали доказів того, що необхідні обстеження були проведені належним чином.

На думку суду, ці порушення не можна вважати лише формальними. Вони свідчили про те, що стан здоров’я чоловіка не був досліджений у повному обсязі.

У результаті постанову ВЛК про придатність чоловіка до військової служби суд визнав необґрунтованою та скасував.

Читайте також Мобілізаційний глухий кут і заява про вибори під час війни: підсумки гучного демаршу Михайла Федорова

Чоловік залишив військову частину, але офіційно залишався у її складі

Окремо суд розглянув обставини, що виникли вже після мобілізації чоловіка.

Згідно з рішенням суду, 17 березня 2026 року його не виключили зі списків особового складу у зв’язку із самовільним залишенням військової частини.

Водночас у межах цієї справи суд не встановлював, чи було таке залишення військової частини законним. Для розгляду позову важливим було інше — чоловік продовжував офіційно числитися у складі військової частини.

Суд зазначив, що відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» проходження військової служби вважається завершеним із дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Чому скасували не лише висновок ВЛК

Після призову чоловік залишив військову частину. Водночас його не виключили зі списків особового складу.

Суд зазначив, що в межах цієї справи не оцінював правомірність залишення військової частини. Однак для вирішення спору було важливо, що чоловік формально залишався у списках військової частини.

З огляду на це суд дійшов висновку, що для реального поновлення порушених прав недостатньо лише скасувати постанову ВЛК.

Тому суд скасував також наказ ТЦК про призов та наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків і звільнити з військової служби.

Яке рішення ухвалив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю.

Суд:

скасував постанову ВЛК від 12 березня 2026 року про придатність чоловіка до військової служби;

скасував наказ ТЦК та СП у частині його призову під час мобілізації;

скасував наказ командира військової частини в частині зарахування чоловіка до списків особового складу;

зобов’язав військову частину виключити чоловіка зі списків та звільнити його з військової служби;

постановив стягнути на його користь 3993,60 грн судового збору.

Таким чином, суд дійшов висновку, що чоловік мав законні підстави для відстрочки, а під час проведення ВЛК було допущено порушення встановленої процедури медичного огляду.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Відстрочку від мобілізації для студентів планують надавати на один семестр, а не на весь навчальний рік. Підтвердження статусу відбуватиметься автоматично через електронні реєстри — звертатися до ТЦК повторно не потрібно. Право на відстрочку матимуть студенти денної та дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти, ніж уже мають. Для заочників, вечірників і тих, хто здобуває другу освіту того самого або нижчого рівня, відстрочка не передбачена.

Новий міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Міноборони спільно з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і Генштабом уже працює над новим планом мобілізації. За його словами, майбутні підходи до мобілізації напряму залежатимуть від сформованого бачення подальшого перебігу війни.

Новини партнерів