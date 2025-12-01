ТЦК мобілізував священника на Рівненщині: люди заявили про "полювання", військкомат усе пояснив

Священник / © unsplash.com

У Рівненській області мобілізували 28-річного протоієрея, настоятеля храму УПЦ МП Андрія Панасюка, про затримання якого напередодні повідомили віряни. Хоча люди заявляли про нібито «полювання» на священників, обласний ТЦК та СП пояснив, що Панасюк перебував у розшуку через неявку за повісткою.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на відповідь на запит від Рівненського обласного ТЦК та СП.

Про затримання священника стало відомо 19 листопада з допису у Facebook-групі «Віруючі (УПЦ)». У ньому стверджувалося, що правоохоронці зупинили Панасюка на автобусній зупинці у селі Здовбиця, після чого «зв’язок з ним зник». У спільноті також говорили про нібито «полювання» на священнослужителів УПЦ та закликали поширювати інформацію.

У коментарі виданню начальник четвертого відділу Рівненського районного ТЦК та СП Роман Галібін повідомив, що Панасюк від квітня 2025 року перебував у статусі порушника військового обліку, адже не з’явився до ТЦК за повісткою. Через це система «Оберіг» автоматично зафіксувала порушення та передала відповідну інформацію до Нацполіції.

Після затримання Панасюка скерували на проходження військово-лікарської комісії, яка 19 листопада визнала його придатним до служби. Згодом наказом керівника районного ТЦК священника мобілізували та скерували до військової частини А4152, що розташована в селі Мала Любаша Рівненської області.

У ТЦК також пояснили, що відсутність доступу Панасюка до телефону пов’язана з правилами навчального центру ЗСУ: мобільні телефони вилучають, щоб уникнути витоку даних, які ворог може використати для коригування ударів.

Нагадаємо, у червні в Україні офіційно затвердили список релігійних організацій, які можуть бронювати священнослужителів від мобілізації. До нього увійшли лише установи, визнані критично важливими. Начальник відділу у справах релігії ДЕСС В’ячеслав Горшков пояснив, що багато організацій УПЦ МП не потрапили до цього переліку, оскільки їхні статути втратили чинність через необхідність зміни офіційної назви.