ТЦК набирають до війська безхатьків: у ЗСУ заявили про "поганий сигнал"

Працівники ТЦК та СП дедалі частіше привозять до навчальних центрів безхатьків. Це поганий сигнал, про який потрібно говорити, аби настали зміни.

Про це заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук «Сліп» заявив у своєму YouTube-каналі.

За словами Кухарчука, інструктори, офіцери, друзі та знайомі з навчальних центрів розповідають йому, що працівники ТЦК почали привозити до навчальних центрів безхатьків.

«Окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу, на навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме безхатьків. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно вище перераховані категорії, інакше українська армія давно б рухнула», — зауважив військовий.

Водночас він зазначив, що «це поганий сигнал», про який потрібно говорити, «інакше зміни так і не настануть».

Заступник командир третього армійського корпусу додав, що потрапляючи чи не потрапляючи до армії, «безхатько навряд чи мислить категоріями збереження української державності і знищення ворога».

До слова, командир розвідки ЗСУ Денис Ярославський запропонував мобілізовувати 16-18-річних для створення нової армії через п’ять років, наголосивши, що стратегічний план уже передано керівництву. Водночас командир батальйону безпілотних систем «ХАМ» прогнозує, що через нестачу піхоти мобілізаційний вік 2026 року знизять щонайменше до 23 років.

Зауважимо, своєю чергою Кухарчук раніше підрахував, що мобілізація держслужбовців, правоохоронців та працівників ТЦК може дати армії 250 тис. потенційних бійців. «Сліп» заявив, що цієї кількості достатньо, щоб повністю укомплектувати 110 бойових бригад ЗСУ, які наразі мають некомплект 242 тис. осіб.