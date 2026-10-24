ТЦК оштрафував чоловіка з тяжкою розумовою відсталістю та інвалідністю: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Бродівський районний суд Львівської області скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який територіальний центр комплектування та соціальної підтримки наклав на чоловіка з тяжкою розумовою відсталістю, довічною інвалідністю І групи з дитинства, що потребує постійного стороннього догляду. Суд дійшов висновку, що ТЦК не довів належного оповіщення чоловіка про необхідність явки, а під час розгляду справи не врахував усіх істотних обставин.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення у справі № 439/2246/26.

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Як встановив суд, чоловік має інвалідність І групи підгрупи «Б» з дитинства, встановлену безстроково. Медичні документи підтверджують діагноз F72 — тяжку розумову відсталість. Він перебуває на обліку в психіатра та потребує постійного стороннього догляду, нагляду й допомоги.

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10 серпня 2026 року поліція доставила чоловіка до ТЦК. Під час перевірки інформаційної системи «Оберіг» там виявили відомості про порушення правил військового обліку.

21 серпня начальник ТЦК виніс постанову про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у 17 тисяч гривень. Підставою стала неявка за повісткою, відповідно до якої він мав прибути до ТЦК 20 липня 2026 року.

Водночас витяг із застосунку «Резерв+» підтверджував, що чоловік мав відстрочку від мобілізації відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд виявив порушення процедури оповіщення

ТЦК наполягав, що повістку надіслали належним чином, а поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата за місцем проживання.

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Однак, дослідивши дані відстеження поштового відправлення, суд встановив, що відповідна відмітка датована 21 липня — наступного дня після дати, на яку чоловіка викликали до ТЦК.

Суд дійшов висновку, що за таких обставин чоловік об’єктивно не міг виконати вимогу про явку 20 липня, якщо належне оповіщення підтверджувалося лише датою 21 липня.

Крім того, ТЦК не надав достатніх доказів того, що поштовий оператор виконав передбачені правилами процедури інформування адресата про надходження рекомендованого листа з повісткою. Самих відомостей в інформаційній системі «Оберіг» про неявку, на думку суду, недостатньо для доведення адміністративного правопорушення.

Суд врахував стан здоров’я та наявність відстрочки

Окремо суд звернув увагу на те, що під час притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності посадова особа ТЦК не надала належної оцінки його тяжкому психічному захворюванню, довічній інвалідності та потребі в постійному сторонньому догляді.

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За висновком суду, питання здатності чоловіка усвідомлювати значення своїх дій потребувало належної правової оцінки. Водночас ТЦК не врахував і документально підтверджену відстрочку від мобілізації.

Суд зазначив, що такий формальний підхід суперечить вимогам статей 245 і 280 КУпАП, які зобов’язують орган, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, всебічно, повно й об’єктивно з’ясувати її обставини та встановити, зокрема, чи було вчинено правопорушення і чи винна в ньому особа.

Штраф скасували, провадження закрили

Бродівський районний суд задовольнив позов чоловіка, поновив строк звернення до суду, скасував постанову ТЦК про накладення штрафу та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Підставою стало застосування пункту 1 частини першої статті 247 КУпАП — через відсутність доведених події та складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, суд визнав, що ТЦК не довів належним чином факт оповіщення чоловіка про необхідність явки та не врахував важливих обставин, пов’язаних зі станом його здоров’я і наявністю відстрочки.

Нагадаємо, Харківський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному з ожирінням III ступеня та іншими серйозними захворюваннями у проханні тимчасово заборонити його примусовий призов, затримання, доставлення до територіального центру комплектування та направлення до військової частини.

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