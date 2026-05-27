ТЦК перетворюються на «місця несвободи»: Лубінець розкрив шокувальні деталі перевірок

Резонансна заява омбудсмена про порушення у військкоматах

В Україні відділки ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, а влада реагує на порушення лише після публічного резонансу.

Таку резонансну заяву зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«На жаль, влада реагує на порушення прав людини лише тоді, коли виникає публічний резонанс», — заявив омбудсмен.

Як приклад, він навів Білоцерківський ТЦК, куди представники Офісу уповноваженого нанесли моніторингові візити в кінці минулого року.

Лубінець розповів, що спочатку надав свої рекомендації непублічно, враховуючи окрему увагу з боку Російської Федерації до подібної інформації.

«Прошло два місяці. Через два місяці один грамадянин України, який там фізично перебував, зняв на мобільний телефон умови, у яких він перебував. Після цього все суспільство взірвалося в чергове. Через негідне поводження з вже мобілізованими чи військовозобов’язаними громадянами України. Ми направили повторний моніторинговий візит», — розповів омбудсмен.

За його словами, офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці, і лише після розголосу в медіа туди наступного ж дня відправили ремонтні бригади.

«Незважаючи на те, що наприкіні минулого року я направив офіційну рекомендацію, за 2 місяці жодна рекомендація не була виконана. Після того, як це стало публічним резонансом, нас проінформували, що на наступний день туди були відправлені окремі ремонтні бригади», — каже Уповноважений.

За його словами, через таку ж бездіяльність в Ужгородському РТЦК та СП Лубінець був змушений публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити відомості до ЄРДР.

«Органи влади мають реагувати на офіційні документи одразу, а не чекати на публічність. Наша робота триває: цього року ми плануємо суттєво розширити відвідування ТЦК та СП по всій країні», — підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена Андрій Крючков повідомив про виявлені ним порушення під час моніторингу роботи ТЦК в Ужгороді. Представник омбудсмена виявив факти незаконного утримання громадян, серед яких — люди з явними фізичними вадами та ветеран війни. В Ужгородському РТЦК людей утримували тижнями, незважаючи на фізичні вади, стан здоров’я і навіть посвідчення УБД.

У результаті перевірки виявлено жахливу антисанітарію у цій установі. Окрім того, що у людей, яких доправляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист

Також ми писали, що в Україні вперше засуджено керівника ТЦК за перешкоджання діяльності представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

