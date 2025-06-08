ТЦК попередив про новий фейк російської пропаганди: маємо всі ознаки низькопробного "спектаклю"

ТЦК / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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Російська пропаганда випустила черговий фейк, цього разу за участі псевдоспівробітника ТЦК з Харківщини.

Про це повідомили у Харківському ОТЦК та СП у Facebook.

«Війна триває. Ворог намагається посилити тиск і на лінії бойового зіткнення і на інформаційному фронті. Мета зрозуміла — спробувати ускладнити процес комплектування Сил оборони України. Один з головних методів відповідної ворожої пропаганди — дискредитація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись для цього і до відвертих фейків також», — йдеться у повідомленні.

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У ТЦК зазначили, що черговий приклад такої ворожої пропаганди — поширене відео з людиною в однострої, яка просить вибачення перед військовослужбовцями та їх родинами та звинувачує командування у примушуванні до виконання начеб-то незаконних наказів. При цьому заявляється, що ця невстановлена людина — начебто військовослужбовець ТЦК та СП Харківщини.

«Офіційно повідомляємо — це фейк. Джерело — російські пропагандистські ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своєї інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Людина, яка зображена на відео, не має відношення до жодного ТЦК та СП Харківської області. Маємо всі ознаки чергового низькопробного „спектаклю“, який цілеспрямовано поширюють ворожі інформаційні ресурси, орієнтовані як на українську, так й на іноземну аудиторію», наголошується у повідомленні.

Псевдоспівробітник ТЦК Харківщини / Фото: ТЦК та СП Харківської області

У ТЦК підсумцвали, що інформаційна війна — ключова складова російської агресії, і тилу в цій війні не існує.

Нагажаємо, Росія поширює діпфейки про нібито «оточення» українських військових.



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