ТЦК позначив невиліковно хворого чоловіка як порушника у "Резерв+": що вирішив суд

Суд за участі ТЦК та невиліковно хворого чоловіка / © pexels.com

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ТЦК на Дніпропетровщині намагався мобілізувати чоловіка, який має невиліковну хворобу, та коли він про це заявив, працівники ТЦК позначили його у «Резерв+» як порушника. Чоловік вирішив звернутися до суду. Чи вдалося йому домогтися справедливості?

Більше про це пише Судово-юридична газета.

Позначили хворого як порушника: чоловік вирішив судитися із ТЦК

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії ТЦК та СП щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення чоловіком правил військового обліку. Суд зобов’язав військових вилучити ці дані з системи.

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Військовозобов’язаний звернувся до суду після того, як виявив у мобільному застосунку «Резерв+» інформацію про те, що він нібито порушив правила обліку. У той час ТЦК надіслав запит до поліції для його затримання та доставлення до ТЦК, аби скласти адмінпротокол.

Чоловік заявив, що не переховувався від мобілізації, а завчасно і неодноразово інформував ТЦК про неможливість особисто прибути, адже він проходить стаціонарне та амбулаторне лікування. Чоловік має невиліковну хворобу.

Він надавав письмові заяви, медичні довідки та навіть вказав іншу адресу для листування на час лікування. Згодом громадянин окремо просив ТЦК прибрати інформацію про розшук із «Дії» та застосунку «Резерв+».

Представники ТЦК позов не визнали. Вони зазначили, що повістку згенерували через електронний реєстр і відправили за зареєстрованим місцем проживання чоловіка. Оскільки лист повернувся з позначкою про відсутність адресата, виклик вважався врученим належним чином.

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Після неявки система автоматично сформувала звернення до поліції. У військкоматі також стверджували, що статус порушника в «Резерв+» відображається автоматично, а не через дії конкретних посадових осіб. Крім того, на думку ТЦК, надані медичні документи не доводили безперервність лікування, а сам позивач не надав висновок лікаря-фтизіатра.

Що вирішив суд

Суд встановив, що ТЦК дійсно не складав щодо чоловіка протоколу про адміністративне правопорушення та не виносив постанов за статтями 210 або 210-1 КУпАП. Цей факт представники військкомату не заперечували.

Сам по собі факт можливого неприбуття за повісткою чи неуточнення даних, якщо це не оформлено як адмінправопорушення, не є підставою для появи позначки «у розшуку» чи «порушник» в електронній базі.

У рішенні підкреслюється, що суд не оцінював, чи дійсно чоловік порушив правила обліку — це питання не входило до предмета спору. Позовні вимоги чоловіка задовольнили в повному обсязі — суд зобов’язав ТЦК вилучити неправомірні дані з реєстру, а також стягнув на користь позивача 968,96 грн судового збору коштом бюджетних асигнувань ТЦК.

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ТЦК: останні новини

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