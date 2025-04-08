ТЦК стали частіше штрафувати порушників мобілізації: адвокат назвав причини

Штраф за порушення мобілізації. / © ТСН.ua

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Українські Територіальні центри комплектування почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства, а також - за порушення правил військового обліку

Про це розповів адвокат Роман Кичко в ефірі “Українського радіо”.

“ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку. Тому що всі розібралися, як працює дана процедура. До останніх змін, до червня 2024 року, штрафи не були масовим явищем.", - пояснив фахівець.

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З його слів, ТЦК вже зрозуміли приблизну кількість військовозобов'язаних, які не уточнили і не оновили дані. Саме на основі цього формується певна практика, за якої накладаються штрафи.

Водночас адвокат зауважує, що суттєвих змін у накладанні штрафів законодавство не зазнало, "але зараз на підписі у президента України новий законопроєкт, який регулюватиме сплату штрафів".

Документ стосується можливості сплати штрафів із 50% знижкою. Коли особа визнає, що вчинила правопорушення, наприклад, порушення правил військового обліку, пише заяву до ТЦК, підтверджує, що постанова про накладання штрафу у разі її винесення, не буде нею оскаржуватися, особі дається можливість сплатити цей штраф зі знижкою 50%, не будучи навіть присутньою у ТЦК.

Кичко наголошує, що накладання штрафу – це право ТЦК. Саме тому усе залежить від них, чи виявили вони це правопорушення, чи дійсно вони бачать в ньому наявність складу адміністративного правопорушення. Адвокат зазначив, що порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства передбачає адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, юристи пояснили, як знятися з розшуку ТЦК. Найпоширенішими причинами розшуку є неявка за повісткою, неуточнення військово-облікових даних у відведений термін, неперебування на військовому обліку, ігнорування направлення на проходження ВЛК та неповідомлення про зміну персональних даних.

Дата публікації 17:27, 17.03.25 Кількість переглядів 261 Безкарність працівників ТЦК і ВЛК закінчилась! Як їм “закрутили гайки”?