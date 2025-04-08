ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

ТЦК стали частіше штрафувати порушників мобілізації: адвокат назвав причини

Суттєвих змін у накладанні штрафів законодавство не зазнало, каже адвокат.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Штраф за порушення мобілізації.

Штраф за порушення мобілізації. / © ТСН.ua

Українські Територіальні центри комплектування почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства, а також - за порушення правил військового обліку

Про це розповів адвокат Роман Кичко в ефірі “Українського радіо”.

“ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку. Тому що всі розібралися, як працює дана процедура. До останніх змін, до червня 2024 року, штрафи не були масовим явищем.", - пояснив фахівець.

З його слів, ТЦК вже зрозуміли приблизну кількість військовозобов'язаних, які не уточнили і не оновили дані. Саме на основі цього формується певна практика, за якої накладаються штрафи.

Водночас адвокат зауважує, що суттєвих змін у накладанні штрафів законодавство не зазнало, "але зараз на підписі у президента України новий законопроєкт, який регулюватиме сплату штрафів".

Документ стосується можливості сплати штрафів із 50% знижкою. Коли особа визнає, що вчинила правопорушення, наприклад, порушення правил військового обліку, пише заяву до ТЦК, підтверджує, що постанова про накладання штрафу у разі її винесення, не буде нею оскаржуватися, особі дається можливість сплатити цей штраф зі знижкою 50%, не будучи навіть присутньою у ТЦК.

Кичко наголошує, що накладання штрафу – це право ТЦК. Саме тому усе залежить від них, чи виявили вони це правопорушення, чи дійсно вони бачать в ньому наявність складу адміністративного правопорушення. Адвокат зазначив, що порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства передбачає адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, юристи пояснили, як знятися з розшуку ТЦК. Найпоширенішими причинами розшуку є неявка за повісткою, неуточнення військово-облікових даних у відведений термін, неперебування на військовому обліку, ігнорування направлення на проходження ВЛК та неповідомлення про зміну персональних даних.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie